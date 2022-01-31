Потерять Украину навсегда. Почему Киев не вернется в империю, о которой мечтает Путин

Российская пропаганда состоит из мифов и подложных фактов, которые так или иначе оправдывают и утверждают величие России. Путин не хочет верить в существование Украины. Но современные государства так не работают.

В июле прошлого года Владимир Путин подвел мифологическую основу под российскую военную пропаганду в своем эссе "Об историческом единстве русских и украинцев". Основная идея заключается в том, что Россия имеет право на Украину из-за событий, произошедших тысячу лет назад в Киеве. В то время город был торговым узлом работорговцев-викингов, которые завоевывали господство над местными хазарами. Нужно обладать незаурядным воображением, чтобы увидеть здесь причину для готовящегося вторжения России в Украину в ХХІ веке. Однако абсурдные подробности менее важны, чем сам принцип. Если страны смогут претендовать на другие страны на основании тысячелетних мифов, то современная государственная система перестанет существовать.

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Фокус перевел новый текст Тимоти Снайдера о амбициях и планах Путина насчет Украины.

Идея Путина об украинцах как братском народе основана на его личном отношении к прошлому. Другими словами, это империализм, противоречащий основному правовому принципу государственного суверенитета и основному моральному принципу демократии. Народы, которые говорят о других народах как о младших братьях, хотят быть Большим Братом.

Является ли Украина государством или нет – это вопрос для современных украинцев, а не для воображаемых русских в воображаемом прошлом. Тем не менее, в представлении Путина Запад виноват в том, что украинцы отвечают на этот вопрос не так, как ему хотелось бы. Похоже, он считает, что украинцы разделят его мнение об "историческом единстве", как только Запад уберется с дороги.

Российская пропаганда состоит из мифов и подложных фактов, которые так или иначе оправдывают и утверждают величие России. Путин пишет, что после распада Советского Союза в 1991 году принцип определения границ входящих в него республик должен был быть таким: "Забирай то, что принес с собой". Однако в исторической реальности именно РСФСР (Российская Советская Федеративная Социалистическая республика, одна из 15 республик СССР — ред.) положила конец Советскому Союзу. Речь шла о том, чтобы освободить Россию от бремени поддержки периферии. Борис Ельцин добился этого, приняв границы РСФСР как границы России.

[ + – ] Карта РСФСР, границы которой при Борисе Ельцине стали границами России

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Путину, как преемнику Ельцина, все это хорошо известно. Сегодня он мечтает о Российской империи, которую разрушили большевики. Но она ничего не "принесла" в СССР. Империи больше не существовало. К тому же она никогда не была русским национальным государством. Правящая династия и большая часть элиты были нерусского происхождения; большинство населения империи говорило не на русском языке, а из тех, кто говорил по-русски, мало кто знал, что такое нация, до большевистской революции в 1917 году.

[ + – ] Российская пропаганда состоит из мифов и подложных фактов, которые так или иначе оправдывают и утверждают величие России

Украина же "принесла" с собой саму форму Советского Союза. Большевики были космополитами, нацеленными на весь мир. Последовавшие за этим войны доказали им важность национального вопроса.

СССР, основанный в 1922 году, был коммунистическим партийным государством, но имел форму федерации с Украинской, Российской, Белорусской и кавказскими республиками. Этот факт отражал понимание того, что Украина – страна, которую необходимо признать. Как косвенный результат необходимости считаться с другими национальными вопросами и была создана Россия как республика СССР. Именно эту часть Ельцин вынес из Советского Союза 30 лет назад.

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Политика, которая начинается с мифов о невинности, заканчивается жестокой обидой. Пропаганда безвозвратных потерь должна установить презумпцию России как жертвы. Разумеется, страдания русских в ХХ веке не подлежат сомнению. Люди, жившие в советской России, гибли в невероятных количествах при сталинизме и во время немецкой оккупации. Это неопровержимые факты. Но они используются Кремлем для создания ощущения, что страдали только русские, и поэтому только русские лидеры могут судить других. "Геноцид" и "фашизм" становятся волшебными словами, произнося которые, русские получают свободу делать все, что им заблагорассудится, включая вторжение к своим соседям.

И все же жители УССР (Украинской Советской Социалистической республики — ред.) в ХХ веке пострадали больше – как от сталинизма, так и от немцев. Сегодня украинцы имеют такое же право помнить прошлое, как и русские. Их идея о том, что опыт Второй мировой войны оправдывает уважение к правовым границам, согласуется с Уставом ООН и международным правом в целом.

После Второй мировой войны СССР создал внешнюю империю в Восточной Европе. Эти неотличимые друг от друга коммунистические режимы были объединены в военный союз, известный как Варшавский договор. Сегодня российская пропаганда использует другую метафору семьи для описания ее бывших членов: российские дипломаты говорят о бывших советских республиках и государствах-сателлитах как о "сиротах".

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За время своего существования Варшавский договор был использован для вторжения в одну из своих собственных участниц – Чехословакию – в 1968 году. Советский Союз также самостоятельно вторгся в Венгрию в 1956 году и вмешался в дела Восточной Германии в 1953 году. Движение "Солидарность" в Польше было подавлено местным коммунистическим режимом, поскольку Красная Армия в то время была занята вторжением в Афганистан.

После революций 1989 года все страны — участницы Варшавского договора подали заявки на вступление в НАТО по причинам, которые все, включая тогдашних российских лидеров, прекрасно понимали.

Когда сегодня российские лидеры заявляют, что НАТО предало Россию, они используют ту же мифическую историю о поруганной невинности.

27 мая 1997 года Россия подписала Основополагающий акт Россия-НАТО. В то время все стороны признавали, что НАТО будет расширяться и эта организация открыта для "всех развивающихся европейских демократий". Всего четыре дня спустя Россия подписала договор с Украиной, признав ее границы. Москва может не одобрять, когда бывшие члены Варшавского договора или бывшие советские республики подают заявки на вступление в НАТО, но такие желания не являются результатом беззакония Запада или невыполненных обещаний. Это результат поведения СССР, а затем России. Членство в НАТО не пользовалось популярностью в Украине до тех пор, пока Россия не вторглась в страну в 2014 году. Неудивительно, что большинство украинцев сегодня хотели бы, чтобы их страна принадлежала к мощному оборонительному альянсу.

Теперь, когда членство в НАТО пользуется поддержкой большинства украинцев, бывший президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев называет украинцев "вассалами". Перед последним вторжением российская пропаганда делала аналогичные шаги, чтобы закрепить определенный образ мышления. В начале 2014 года одной из главных тем Кремля была идея о том, что Украина является "несостоявшимся государством", для восстановления которого требуются усилия русских. Государство, которое утверждает, что другого государства на самом деле не существует, ведет себя как империя. Украина является таким же государством, как и Россия, – это непреложный факт, который признавала сама Россия до своего вторжения восемь лет назад. До этого момента в российской дипломатии не было ничего, что могло бы поставить под сомнение существование Украины, ее границы или право на суверенитет.

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Вторгшись в Украину и аннексировав ее территории в 2014 году, Россия нарушила международное право в целом и свои соглашения с Украиной в частности. Возможно, наиболее значимым среди них был Будапештский меморандум 1994 года. До него Украина была третьей по величине ядерной державой в мире, исходя из количества ядерного оружия на ее территории. Она согласилась отказаться от всего своего ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны США, Великобритании и Российской Федерации. Учитывая послужной список вторжения в страны, безопасность которых она гарантировала, стоит задаться вопросом: станет ли Россия соблюдать будущие соглашения, особенно те, которые она подписала, угрожая дальнейшим вторжением.

По мнению Кремля, Россию делает жертвой само существование Украины и наличие у нее внешней политики. Но на этом агрессивное утверждение невиновности не останавливается. Путин также утверждает, что Россия является жертвой нынешней Украины из-за уменьшения влияния русской культуры в стране. В своей статье от прошлого лета он приравнивает ослабление влияния русской культуры и языка в Украине к атаке на Россию оружием массового поражения.

В реальном мире русскому языку ничего не угрожает: Интернет-пользователи Украины отдают предпочтение русскому языку, и большинство телевизионных программ также идет на русском (у автора устаревшие сведения, языковая ситуация на ТВ изменилась. — Ред.).

Что изменилось со временем, особенно после вторжения 2014 года, так это отношение населения к языку: процент граждан Украины, идентифицирующих себя как носителей русского языка, снизился. Молодые люди теперь чаще называют себя носителями украинского языка.

Никакие украинские политики не приводили к такой украинизации, как война России против Украины.

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Сама идея вторжения в соседнюю страну для защиты одной этнической группы более чем подозрительна. Именно так Гитлер обосновал разделение Австрии и Чехословакии в 1938 году, а Сталин – вторжение в Польшу в 1939 году. Если Россия считала, что людям в Украине угрожает опасность из-за их культуры, у нее были законные пути, которые можно было использовать до 2014 года. Но она этого не сделала.

Люди, говорящие на русском языке в Украине, гораздо свободнее, чем люди, говорящие на русском языке в России.

Одним из таких людей является президент Украины. Владимир Зеленский, владеющий русским языком лучше, чем украинским, победил своего предшественника Петра Порошенко на демократических выборах в 2019 году. В России подобный политический взлет невозможен. Соперник Путина Алексей Навальный, ставший жертвой покушения российских спецслужб, сейчас находится в тюрьме, напоминающей концентрационный лагерь.

[ + – ] Люди, говорящие на русском языке в Украине, гораздо свободнее, чем люди, говорящие на русском языке в России

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Так что вся эта российская пропаганда не соответствует действительности. Но даже если бы хоть что-то из нее было правдой, это не оправдывало бы вторжения и угрозы вторжения. Что это – идеология или стратегия? Мы можем быть уверены лишь в том, что российские лидеры верят в психологию. Единственный неизменный элемент российской пропаганды – это страдания России, в которых виноват Запад, то есть вы. Когда Россия делает что-то непростительное, вы должны каяться, винить себя и идти на уступки.

Шок и чувство вины не приведут к миру. Безопасность нельзя обеспечить, гоняясь за мифами, в которых русские всегда невиновны, украинцев не существует, а американцы должны взять всю вину на себя. Если Россия получает то, что хочет, ведя себя плохо и требуя от других взять вину на себя, вряд ли что-то изменится в ближайшие годы.

Время, посвященное переговорам с декабря, помогло привести российские требования к форме, в которой их можно если не принять, то хотя бы разобрать. Важно, чтобы позиция американцев расширила список тем обсуждения, и обе стороны смогли найти отправные точки за пределами обреченной местности фантазий о невиновности и виновности.

Безусловно, в европейской архитектуре безопасности что-то не так – спросите у украинцев. Что именно не так и как это можно исправить? Понадобится множество мнений, участие нескольких партнеров и много времени, чтобы это понять.

Об авторе

Тимоти Снайдер – автор полудюжины книг о России и Украине, в том числе "Путь к несвободе" и "Кровавые земли". Профессор истории Йельского университета. Автор информационного бюллетеня "Thinking About… ."