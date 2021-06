"Ни дюйма на восток!" Действительно ли НАТО обещало Горбачеву не расширять границы дальше ГДР

Вопрос членства Украины в НАТО — один из ключевых в политической повестке дня, не исключено, что его поднимут и во время саммита Джо Байдена и Владимира Путина. И Россия уже вспоминает о старых обещаниях, которые НАТО якобы нарушает.

"Мы не должны проситься в НАТО, нас нужно приглашать, — уверен президент Украины Владимир Зеленский. — Мы выбрали политику желанного гостя, а не просто бегать, кричать, вывешивать плакаты. Считаю, что у нас другая политика, правильная". Надеется на скорое вступление Украины в НАТО и глава Офиса президента Андрей Ермак — по его мнению, члены Альянса придут к согласию в этом вопросе.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Владимир Зеленский: "Мы не должны проситься в НАТО, нас нужно приглашать" Фото: коллаж Фокус

Но чем выше вероятность, что Украина наконец-то получит ПДЧ, тем чаще звучат разговоры о том, что продвижение НАТО на восток невозможно и нарушает некие давние, еще 90-х годов, договоренности.

Накануне встречи в Женеве президент РФ Владимир Путин дал интервью телекомпании NBC — своего рода публичный "прогон" перед большим спектаклем. В числе вопросов, которые журналист Кир Симмонс задавал российскому лидеру, был следующий: действительно ли Россия как правопреемница СССР получила от НАТО обещание не расширять границы на восток? И если так, где закреплено это обещание?

Из стенограммы интервью:

К.Симмонс: Очень часто эти учения, которые мы проводим, это же в ответ на ваши действия и на ваши учения. Ваше противостояние с НАТО во многом ведь усугубило ситуацию, и НАТО своего рода играет в оборону.

В.Путин: Ничего себе оборона! В период Советского Союза еще Горбачеву, он, слава богу, жив-здоров, спросите у него, устно, но все-таки было обещано, что не будет расширения НАТО на восток. Ну и где эти обещания? Две волны расширения…

К.Симмонс: Где написано, где было закреплено это обещание?

В.Путин: Вы молодец! Правильно, обманули дурачка на четыре кулачка ‒ у нас так в народе говорят. Надо все закреплять на бумаге.

Но зачем надо было расширять НАТО на восток, приближая инфраструктуру к нашим границам? И вы говорите, что это мы ведем себя агрессивно. С какой стати? Что, Россия даже после развала Советского Союза представляла угрозу какую-то для Соединенных Штатов и для других стран Европы? Мы добровольно вывели все свои войска из Восточной Европы прямо в чистое поле. Люди страдали у нас, десятилетиями там жили семьи военных, не имея нормальных условий для проживания, в том числе для своих детей. Мы пошли на огромные издержки. А что получили в ответ? Инфраструктура здесь, у наших границ. И Вы говорите о том, что мы кому-то угрожаем? Да, мы проводим учения регулярно, в том числе проводим учения, неожиданные для наших Вооруженных Сил. Почему это должно вызывать какую-то озабоченность у партнеров по НАТО? Я просто не понимаю.

[ + – ] Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: GettyImages

"Записывать надо было"

Вопрос о продвижении Альянса на восток и любопытный, и важный — особенно для Украины, которая обозначила желание попасть в НАТО как ключевое для безопасности страны. И хотя сегодняшний оппонент Путина Джо Байден прямо заявил, что не считает нашу страну готовой к вступлению в Альянс ("Мой ответ — нет", и дело не в войне на Донбассе, а в коррупции и несоответствии "другим требованиям"), генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг не был так категоричен, отмечая, что "двери НАТО" открыты для Украины. Но если так — значит, Северо-атлантический альянс готов забрать данное некогда Горбачеву слово?

[ + – ] Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает в Штаб-квартире НАТО 14 июня 2020 года Фото: nato.int

Мария Захарова идет в архивы

На этот вопрос, как ей и положено по должности, уже отреагировала спикер МИД РФ Мария Захарова, перечислив несколько пунктов, которые можно, по мнению российской стороны, засчитать как не вполне формальные, но четкие обещания. По словам Захаровой, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров передал подборку с этими цитатами генсеку НАТО еще в 2018 году.

"В декабре 2017 г., — говорит Мария Захарова, — на сайте Архива национальной безопасности (неправительственной организации, действующей при Университете им. Дж.Вашингтона, США) были опубликованы документы, которые относятся к переговорам об объединении Германии в 1990 г. Они наглядно отражают обязательства Запада не продвигать НАТО на Восток".

Действительно, Архив нацбезопасности рассекретил более 30 документов, которые до сих пор дают основания для дискуссии об обещаниях Запада экс-лидеру СССР.

На сайте организации можно найти публикацию под названием "Что услышал Горбачев?", она начинается следующим абзацем: "Рассекреченные документы свидетельствуют о гарантиях безопасности против расширения НАТО, которые советские лидеры получили от Бейкера, Буша, Геншера, Коля, Гейтса, Миттерана, Тэтчер, Херда, Мэйджора и Вернера". Красной линией, которую не перейдут войска НАТО, называлась граница между ФРГ и ГДР. Однако во всех документах есть отсылки только к устным переговорам и беседам, есть копии телеграмм, писем и записей бесед — но упоминаний об официальных письменных гарантиях нет.

Тем не менее, даже в самих США находятся комментаторы, которые считают, что устное обещание также должно иметь силу. Например, исследователь Джошуа Ицковиц Шифринсон в 2016 году в статье "Договоримся или нет? Конец холодной войны и предложение США ограничить экспансию НАТО" отмечает следующее: "Существуют значительные доказательства того, что российские утверждения о "нарушенных обещаниях" в отношении расширения НАТО имеют под собой почву. Если применить принципы теории международных отношений к известным ранее и вновь обнародованным документам о переговорах 1990 года, то получается, что российские лидеры по существу правы: расширение НАТО нарушило принцип "услуга за услугу", лежащий в основе дипломатии, достигшей кульминации в объединении Германии и включении ее в альянс"

Бейкер восклицает: "Ни дюйма на восток!"

Это один из самых эмоциональных аргументов, которые предъявляют российские дипломаты. Заявление сделал госсекретарь США Джеймс Бейкер в разговоре с Михаилом Горбачевым 9 февраля 1990 года (для понимания контекста — Берлинская стена пала всего три месяца назад).

Предметом обсуждения был так называемый Договор "Два плюс четыре" — об окончательном урегулировании в отношении Германии, который несколько месяцев спустя подписали ГДР, ФРГ, США, Великобритания, Франция и Советский Союз. Горбачев настаивал, что Альянс должен оставаться в существующих границах, Бейкер с ним соглашался, поясняя: "Мы понимаем, что не только для Советского Союза, но и для других европейских стран важно иметь гарантии того, что, если США сохранит свое присутствие в Германии в рамках НАТО, ни дюйма существующей военной юрисдикции НАТО не распространится в восточном направлении ("not an inch of NATO’s present military jurisdiction will spread in an eastern direction"). Мы считаем, что консультации и дискуссии… должны гарантировать, что объединение Германии не приведет к расширению военной организации НАТО на восток".

[ + – ] 15 июля 1990 года. Михаил Горбачев обсуждает объединение Германии с Гансом-Дитрихом Геншером и Гельмутом Колем Фото: Bundesbildstelle / Presseund Informationsamt der Bundesregierung

Горбачев путается в показаниях

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в нескольких интервью по-разному отвечал на вопрос о том, действительно ли ему давались гарантии нерасширения НАТО на восток. Так или иначе, ответственность за существенное укрепление позиций НАТО в Восточной Европе возлагают на него. Владимир Путин в известном интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну говорил прямо: "Когда решался вопрос об объединении Германии и о последующем выводе Советских войск из Восточной Европы, тогда официальные лица и в США и генеральный секретарь НАТО, тогда все говорили, что в одном Советский Союз может быть уверен, что восточная граница НАТО не будет отодвинута дальше, чем сегодняшняя восточная граница ГДР… Это не было зафиксировано на бумаге. Эта ошибка уже со стороны Горбачева".

Горбачев в одном интервью парировал, что "юридически это было невозможно" [поскольку действовал еще Варшавский договор — советский противовес НАТО], в другом отмечал, что "с самого начала назвал это большой ошибкой. Безусловно, это было нарушением духа тех заявлений и заверений, которые нам давались в 1990 году".

И Горбачеву, и Захаровой, и Путину вместе взятым возражает, например, научный сотрудник программы Чатем-Хаус "Россия и Евразия" Джон Лох (первый представитель НАТО в Москве), называя утверждения о якобы данных НАТО обещаниях мифом: "Вопреки нарративам о предательстве, культивируемым сегодня Россией, СССР никогда не предлагали формальных гарантий в отношении границ НАТО после 1990 года. Москва просто искажает историю, чтобы сохранить антизападный консенсус внутри страны… Роспуск Варшавского договора и распад СССР изменили ситуацию с безопасностью в Европе. Новые лидеры России не ставили под сомнение принцип, согласно которому страны Европы могут самостоятельно принимать меры по обеспечению безопасности".

А вот Марк Крамер, директор программы исследований холодной войны Центра российских и евразийских исследований им. Дэвиса Гарвардского университета полагает, что этот вопрос просто не мог быть обсуждаться на тот момент ни советской, ни западной стороной.

"Ни Бейкер, ни Горбачев, — отмечает Крамер, — ни разу не поднимали вопрос о возможном распространении членства в НАТО на другие страны Варшавского договора за пределами Германии. …Обоим политикам никогда бы не пришло в голову обсуждать вопрос, который не был на повестке дня ни в Вашингтоне, ни в Москве, ни в какой-либо другой столице Варшавского договора или НАТО".

[ + – ] Михаил Горбачев и Гельмут Коль объединяют Германию Фото: архивное фото РИА Новости

Гельмут Коль и другие

Так что же услышал Горбачев от западных лидеров, которые уговаривали его "сдать СССР"? Например, следующее:

Канцлер ФРГ Гельмут Коль: "Мы считаем, что НАТО не должна расширять сферу своего действия".

Министр иностранных дел Великобритании Дуглас Хёрд: "Британцы признают важность действовать так, чтобы не нанести ущерб советским интересам и достоинству". В плане действий из 9 пунктов, который Хёрд предложил Горбачеву, упоминались "трансформация НАТО, усиление европейских структур безопасности, сохранение безъядерного статуса объединенной Германии и учет советских интересов в вопросах собственной безопасности".

Президент Франции Франсуа Миттеран: "Я всегда говорил своим партнерам по НАТО: не перебрасывайте военные формирования НАТО с нынешней территории в ФРГ в Восточную Германию". Он же, однако, отмечал: "Если я скажу "нет" членству [восточной] Германии в НАТО, я буду изолирован от своих западных партнеров".

Госдепартамент не теряет бдительность

Интересно, что в начале 90-х даже Государственный департамент США, хоть и предупреждал, что потенциальную "советскую угрозу" не стоит сбрасывать со счетов, но все же не рекомендовал создавать антисоветскую коалицию близ границ Советского Союза.

Докладная записка Европейского бюро Госдепа по поводу возможного принятия в НАТО стран Восточной Европы сообщала: "В текущей обстановке предоставление этим странам полного членства в НАТО и гарантий безопасности не в интересах НАТО и США".

Штаты "не хотят организовывать антисоветскую коалицию, чей рубеж проходит по границе СССР. Такая коалиция будет восприниматься Советами весьма негативно и может привести к тому, что текущие позитивные тенденции в Восточной Европе и СССР будут обращены вспять".

Оппонировали Госдепу военные, которые как раз заявляли, что двери в НАТО должны быть приоткрыты.

Здесь можно обратиться к истории. По словам одного из генсеков Альянса Андерса Фог Расмуссена, НАТО создавали для защиты Европы от советского вторжения — через несколько лет после окончания Второй мировой войны.

"НАТО была создана в опасном мире, — говорил Расмуссен. — В то время как тень СССР сгустилась над Европой, 12 стран по обе стороны Атлантики объединились для защиты своей безопасности и главных ценностей: свободы, демократии, прав человека и главенства закона".

[ + – ] План развертывания многонациональных сил НАТО в случае войны в Европе в 1980-е годы

Первыми членами Альянса стали Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США и Франция — именно они в 1949 году подписали договор о создании системы коллективной безопасности, взяв на себя обязательство защищать любого участника договора, на которого будет совершено нападение. Именно на это надеются сегодня Украина и Грузия, ожидающие давно обещанного ПДЧ, и именно поэтому так обидно прозвучали слова Джо Байдена о том, что США больше "не рассматривают НАТО как защиту (союзников) за деньги". Хотя американский президент все же подтвердил, что военный блок важен "для нашей способности поддерживать общую безопасность" и что США по-прежнему считают 5-ю статью в уставе НАТО "священным долгом".

"Мы сделаем все возможное, чтобы Украина смогла и дальше сопротивляться агрессии России", — подчеркнул Байден, добавив: перспективы Украины зависят не от него лично, а от всех членов Альянса, это должно быть коллегиальным решением.

Чем встревожена Россия

Российский президент Владимир Путин дал понять, что считает вступление Украины в НАТО недопустимым, поскольку в таком случае "подлетное время ракеты до Москвы уменьшится до 7-10 минут".

"Представить себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время ракеты от Харькова или Днепропетровска до Москвы уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет?" — спросил Путин во время интервью российскому ТВ. При этом он заявил, что половина украинцев якобы не хотят вступления страны в НАТО, и "это умные люди, потому что понимают, что не хотят быть на линии огня, не хотят быть разменной монетой или пушечным мясом".

"Все эти многочисленные задокументированные факты существовавших ранее договоренностей не оставляют камня на камне от попыток наших западных партнеров сегодня отрицать очевидное, — заявляет Мария Захарова. — В НАТО обманули все международное сообщество, которое надеялось на начало нового этапа развития планеты, — без блоков, противостояний систем, угроз уничтожения другу друга".

Однако ей можно возразить: западный военный блок действительно ограничивался устными ситуативными формулами, никогда и никак не закрепляя их документально. Так что вопрос о расширении или нерасширении НАТО на восток остается теоретически — дискутивным, а практически — давно решенным.

Важно

Незваный гость. Почему Украину не пригласили на саммит НАТО и о чем будут говорить за ее спиной

Какие страны Восточной Европы и республики бывшего Союза вошли в НАТО?

Любопытно, что в 1954 году заявку на вступление в НАТО подавал и СССР — но ее отклонили.

После объединения Германии территория Альянса расширилась, включив в себя земли бывшей ГДР. В 1999 году в НАТО вошли Венгрия, Польша и Чехия, в 2004-м году — Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония. В 2009 году в состав Альянса были приняты Хорватия и Албания, в 2017-м — Черногория, в 2020-м — Северная Македония (так называемое "Восьмое расширение НАТО").

Символично, что вступление в Североатлантический Альянс Украины может стать девятой, решающей волной.

Статья 5 Устава НАТО гласит: