Незваный гость. Почему Украину не пригласили на саммит НАТО и о чем будут говорить за ее спиной
Эксперты назвали Фокусу три причины, по которым Североатлантический альянс не готов к предметному разговору с Украиной.
14 июня в Брюсселе состоится 33-й саммит глав государств и правительств стран — участниц Североатлантического договора (НАТО). Встреча будет закрытой. На ней обсудят стратегию Альянса до 2030 года. На повестке дня — внутренние проблемы: отношения с Китаем, кибербезопасность, трансатлантическое единство. К тому же это первая встреча такого уровня для нового президента США Джо Байдена, важно нормализовать атмосферу внутри НАТО после Дональда Трампа.
Ни Украину, ни Грузию на саммит не пригласили, хотя страны могли быть интересны Альянсу в контексте угроз со стороны России. Отношения с Кремлем также будут темой саммита. Почему НАТО не нашел формата участия украинской стороны на фоне российской агрессии в регионе, не понимает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба: "Официально ссылаются на закрытый формат. Неофициально — из-за нежелания именно на данном этапе посылать сигналы, которые будут как-то не так истолкованы в Москве".
Политика закрытых дверей
План действий по членству в НАТО (ПДЧ) Украина хотела получить еще в 2008 году на Бухарестском саммите, но ей отказали. После 2014 года разговоры о евроатлантических перспективах Украины активизировались, соответствующий курс закрепили в Конституции. Незадолго до июньского саммита в провластных кругах надеялись, что 2021 год — лучшее время для получения ПДЧ, но в мае стало понятно, что такое вряд ли возможно. Вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной в Брюссель сообщили, что к предметному разговору Альянс не готов, несмотря на декларируемую политику открытых дверей. На то есть несколько причин.
Саммит НАТО 14 июня – только для союзников, поэтому в Брюссель не пригласили представителей Украины или Грузии
Первая: среди членов НАТО нет единой позиции в вопросе предоставления Украине ПДЧ. За выступают восточные соседи Украины, например Польша. Ее президент Анджей Дуда предполагал, что в Брюсселе обсудят дорожную карту вступления Украины в НАТО. Против, как и прежде, Германия и Франция, а еще Италия и Греция — из-за нежелания обострять отношения с Россией.
"Эскалация на Донбассе и решение РФ сосредотачивать армию на границах с Украиной были намеком Альянсу, что говорить о евроатлантических устремлениях с Украиной не стоит. В НАТО взвешивают все риски и возможности, там хорошо понимают, что на данном этапе ПДЧ для Украины РФ может рассматриваться как повод для дальнейшей военной эскалации. Кому нужна война в Европе?!" — говорит политолог Петр Олещук.
Вторая причина: в Альянсе все еще не видят, как страна, которая воюет с Россией, может усилить безопасность НАТО.
"Там сомневаются в стойкости Украины и нашей готовности идти по пути НАТО, когда РФ последовательно пытается разрушить украинскую государственность, чтобы мы не попали в НАТО", — объясняет Фокусу Павел Климкин, экс-министр иностранных дел.
Третья причина: позиция США. Хотя от представителей новой администрации Байдена слышны заявления в поддержку Украины, о наших североатлантических перспективах там молчат. Для Белого дома сейчас куда более важно восстановить мировой порядок и баланс сил. Поэтому во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев тема НАТО не звучала.
"Встречи проходили на фоне обострения на Донбассе и сосредоточения российских войск на границе. В такой ситуации со стороны США было бы очень непредусмотрительно говорить о НАТО и раздражать Россию. Ныне продолжается стратегическая пауза перед встречей Владимира Путина и Джо Байдена", — продолжает Олещук. По этой причине Блинкен акцентировал внимание лишь на необходимости проводить политические и экономические реформы в Украине.Важно
Еще одна причина — позиция украинских властей. Несмотря на то что после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе украинцы как никогда ранее поддерживают вступление в НАТО [по данным Международного республиканского института, за выступают 48% опрошенных], официальный Киев то и дело сомневается. Президент Владимир Зеленский ранее говорил, что НАТО не на повестке дня, но после осознания невозможности самостоятельно урегулировать конфликт на Донбассе заявил, что обретение полноправного членства в НАТО — стратегический курс Украины.
Тарас Чорновил, аналитик, в прошлом первый зампредседателя парламентского Комитета по иностранным делам, вспоминает встречу лидеров НАТО в Лондоне 3 декабря 2019 года: "Украина ее проигнорировала — не поехал ни президент, ни даже министр иностранных дел, хотя МИД получил приглашение от организаторов. Это был демарш Зеленского, который в Альянсе четко оценили". Тогда НАТО подтвердило евроатлантические перспективы Грузии [страна была представлена в Лондоне на уровне главы МИДа Давида Залкалиани], указав, что их реализация возможна в ближайшее время.
"В тот день произошло разделение евроатлантических устремлений Украины и Грузии. Что касается Украины, то, чтобы не посылать ее далеко, в Альянсе сказали, мол, двери для Украины открыты, если страна определится со своим желанием вступать в НАТО", — уточняет Чорновил. Важен и тот факт, что на протяжении двух лет Украина не может назначить посла при НАТО. Что свидетельствует о несерьезности намерений нашей страны, ведь временно исполняющий обязанности главы миссии не имеет необходимых полномочий. В понимании Альянса курс в НАТО не может зависеть от настроений ее лидеров. Независимо от того, кто при власти, курс должен оставаться неизменным.
Позиция России
Говоря о евроатлантических устремлениях Украины, нужно помнить о РФ.
"До 2014 года она то и дело повторяла, что НАТО обещало России не расширяться на восток. Более того, в некоторых властных кругах Запада Кремлю удалось сформировать мнение, что Россия имеет право на опасение в связи с возможным расширением НАТО, — говорит Константин Машовец, координатор проекта "Информационное сопротивление". — Но на самом деле в Альянсе этого России никто не обещал, а разговоры об опасности безосновательны: за всю историю существования НАТО Альянс никогда первым не применял силу".
Если ПДЧ сейчас невозможен, то нужно демонстрировать успехи в его выполнении, приближаясь к Альянсу без формального предоставления. НАТО — вопрос не ближайшего будущего, а среднесрочного
Ныне Россия действует, применяя прямой шантаж и дезинформацию с помощью отдельных стран — членов НАТО. Так, лидеры Венгрии заявляли, что будут блокировать евроатлантические устремления Украины, если та не внесет правки в закон об образовании, который к безопасности не имеет никакого отношения. Параллельно РФ "кормит" лоббистов, готовых поддерживать ее в Европе. Например, в Нидерландах во время референдума об ассоциации Украины с ЕС, когда граждан этой страны убеждали, мол, не надо давить на Украину, она еще не определилась. Кроме того, информация о внутренних скандалах, в частности пленочных, появлялась на Западе. Все такие моменты демонстрировали, что Украина — ненадежный партнер.
"Россия запугивает перспективой широкомасштабных военных действий в Европе после вступления Украины в НАТО, распространяет идею об Украине как о неполноценном государстве, которая несет в себе только угрозу, продвигает темы о фашизме, нацизме", — отмечает Олещук. И тут же добавляет, что аргументы России со временем меркнут: "Дискурс в странах не только Восточной, но и Западной Европы постепенно меняется. Все чаще говорят, что вступление Украины в ЕС и НАТО — дело времени".
Линия Украины
"Украина с 1990-х годов получает и выполняет задания, и нас хвалят за результат. Одинаково хорошо мы работали при всех президентах, начиная с Леонида Кучмы", — считает Чорновил. В контексте подготовки к вступлению в Альянс можно говорить о двух процессах — военном и политическом. Они происходят параллельно и на разных скоростях. Если на военном мы действительно наблюдаем значительный прогресс — украинские военнослужащие участвуют в учениях НАТО, а Минобороны закупает военные товары через Агентство НАТО, — то на политическом успехи скромнее. И дело не только в позиции России — ее агрессия одновременно и снижает шансы на получение ПДЧ, и помогает удерживать Украину на повестке дня Альянса. Проблема также в самой Украине, руководство которой системно не демонстрирует желание стать членом НАТО. А это надо делать.
Эскалация на Донбассе и решение РФ сосредотачивать армию на границах с Украиной были намеком Альянсу, что говорить о евроатлантических устремлениях с Украиной не стоит
Во-первых, на национальном уровне.
"Можно применять нужный калибр в артиллерийских системах, научить офицеров пользоваться штабными процедурами, применяемыми в странах НАТО, и разговорному английскому, но нельзя не обращать внимания на высокий уровень экономической и политической коррупции, — считает Машовец. — Всеми позитивными изменениями в стране сейчас пользуются олигархи и финансово-промышленные группы. Сменяя друг друга, они фактически правят страной, определяя ее внешнеполитический вектор. Бизнес большинства этих людей так или иначе связан с российским. Нельзя одновременно спрашивать у Байдена, почему мы не в НАТО, и тут же поручать главе своего офиса организовывать встречу с главным антагонистом Альянса, чтобы заглянуть ему в глаза".
Во-вторых, на международном уровне нужно заручаться поддержкой каждой из стран — участниц Альянса. Важно убедить их, что сотрудничество будет взаимовыгодным.
"Надо понимать, что потеряет Франция или Германия от ухудшения отношений с РФ и как мы это можем компенсировать, — говорит Фокусу Егор Чернев, нардеп от "Слуги народа", член межпарламентского совета Украина — НАТО и председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО. — Возможно, по "Северному потоку-2". Кроме того, в личных разговорах представители Германии говорят, мол, виноваты перед Россией из-за Второй мировой войны, поэтому иногда они идут на уступки. А перед Украиной никто не виноват? К сожалению, в этом вопросе Россия нас обходит в информационном пространстве". Смысл таких переговоров в том, чтобы создать некую критическую массу стран, для которых идея вступления Украины в НАТО будет не маргинальной, а перспективной, о которой можно серьезно говорить.
План реформ
"Для Украины очень важно, чтобы политика открытых дверей не превратилась в политику кормления обещаниями, — говорит Дмитрий Кулеба. — Пора откровенно говорить с украинским обществом о том, что в вопросах евроатлантической интеграции мяч не всегда находится на украинской стороне. Мы ожидаем пас от Альянса".
Надо понимать, что потеряет Франция или Германия от ухудшения отношений с РФ в случае сближения Украины с Альянсом, и как это мы можем компенсировать
За открытость и честность выступают и эксперты. Они отмечают, что накануне саммита НАТО разговоры о ПДЧ для Украины и новость о том, что нашу страну на встречу не пригласили, общество восприняло негативно. Зато российские СМИ начали рассказывать, что Украину в НАТО видеть не хотят.
"Всегда надо ответственно объяснять украинскому обществу, что мы можем реализовать, а что нет, не давать безосновательных надежд, — говорит Павел Климкин. — Если понимаем, что ПДЧ сейчас невозможен, то нужно демонстрировать успехи в его выполнении, приближаясь к Альянсу без формального предоставления. Надо говорить не о желаниях, а строить политику на стратегическую перспективу. НАТО — это вопрос не ближайшего будущего, а среднесрочного".Важно
Что же касается результатов июньского саммита в Брюсселе, то отсутствие представителей Украины на саммите не означает, что об Украине там не будут говорить. Уже известно, что нашей стране предложат новый формат сотрудничества, в том числе в Черноморском регионе, и новые программы военной помощи.