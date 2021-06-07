Незваный гость. Почему Украину не пригласили на саммит НАТО и о чем будут говорить за ее спиной

Эксперты назвали Фокусу три причины, по которым Североатлантический альянс не готов к предметному разговору с Украиной.

14 июня в Брюсселе состоится 33-й саммит глав государств и правительств стран — участниц Североатлантического договора (НАТО). Встреча будет закрытой. На ней обсудят стратегию Альянса до 2030 года. На повестке дня — внутренние проблемы: отношения с Китаем, кибербезопасность, трансатлантическое единство. К тому же это первая встреча такого уровня для нового президента США Джо Байдена, важно нормализовать атмосферу внутри НАТО после Дональда Трампа.

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Ни Украину, ни Грузию на саммит не пригласили, хотя страны могли быть интересны Альянсу в контексте угроз со стороны России. Отношения с Кремлем также будут темой саммита. Почему НАТО не нашел формата участия украинской стороны на фоне российской агрессии в регионе, не понимает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба: "Официально ссылаются на закрытый формат. Неофициально — из-за нежелания именно на данном этапе посылать сигналы, которые будут как-то не так истолкованы в Москве".

Политика закрытых дверей

План действий по членству в НАТО (ПДЧ) Украина хотела получить еще в 2008 году на Бухарестском саммите, но ей отказали. После 2014 года разговоры о евроатлантических перспективах Украины активизировались, соответствующий курс закрепили в Конституции. Незадолго до июньского саммита в провластных кругах надеялись, что 2021 год — лучшее время для получения ПДЧ, но в мае стало понятно, что такое вряд ли возможно. Вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной в Брюссель сообщили, что к предметному разговору Альянс не готов, несмотря на декларируемую политику открытых дверей. На то есть несколько причин.

Саммит НАТО 14 июня – только для союз­ни­ков, поэтому в Брюссель не пригласили представителей Украины или Грузии

Первая: среди членов НАТО нет единой позиции в вопросе предоставления Украине ПДЧ. За выступают восточные соседи Украины, например Польша. Ее президент Анджей Дуда предполагал, что в Брюсселе обсудят дорожную карту вступления Украины в НАТО. Против, как и прежде, Германия и Франция, а еще Италия и Греция — из-за нежелания обострять отношения с Россией.

"Эскалация на Донбассе и решение РФ сосредотачивать армию на границах с Украиной были намеком Альянсу, что говорить о евроатлантических устремлениях с Украиной не стоит. В НАТО взвешивают все риски и возможности, там хорошо понимают, что на данном этапе ПДЧ для Украины РФ может рассматриваться как повод для дальнейшей военной эскалации. Кому нужна война в Европе?!" — говорит политолог Петр Олещук.

Вторая причина: в Альянсе все еще не видят, как страна, которая воюет с Россией, может ­усилить безопасность НАТО.

"Там сомневаются в стойкости Украины и нашей готовности идти по пути НАТО, когда РФ последовательно пытается разрушить украинскую государственность, чтобы мы не попали в НАТО", — объясняет Фокусу Павел Климкин, экс-министр иностранных дел.

[ + – ] СОМНЕНИЯ УКРАИНЫ. В понимании Альянса курс в НАТО не может зависеть от настроений ее лидеров Фото: Getty Images

Третья причина: позиция США. Хотя от представителей новой администрации Байдена слышны заявления в поддержку Украины, о наших североатлантических перспективах там молчат. Для Белого дома сейчас куда более важно восстановить мировой порядок и баланс сил. Поэтому во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев тема НАТО не звучала.

"Встречи проходили на фоне обострения на Донбассе и сосредоточения российских войск на границе. В такой ситуации со стороны США было бы очень непредусмотрительно говорить о НАТО и раздражать Россию. Ныне продолжается стратегическая пауза перед встречей Владимира Путина и Джо Байдена", — продолжает Олещук. По этой причине Блинкен акцентировал внимание лишь на необходимости проводить политические и экономические реформы в Украине.

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Еще одна причина — позиция украинских властей. Несмотря на то что после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе украинцы как никогда ранее поддерживают вступление в НАТО [по данным Международного республиканского института, за выступают 48% опрошенных], официальный Киев то и дело сомневается. Президент Владимир Зеленский ранее говорил, что НАТО не на повестке дня, но после осознания невозможности самостоятельно урегулировать конфликт на Донбассе заявил, что обретение полноправного членства в НАТО — стратегический курс Украины.

Тарас Чорновил, аналитик, в прошлом первый зампредседателя парламентского Комитета по иностранным делам, вспоминает встречу лидеров НАТО в Лондоне 3 декабря 2019 года: "Украина ее проигнорировала — не поехал ни президент, ни даже министр иностранных дел, хотя МИД получил приглашение от организаторов. Это был демарш Зеленского, который в Альянсе четко оценили". Тогда НАТО подтвердило евроатлантические перспективы Грузии [страна была представлена в Лондоне на уровне главы МИДа Давида Залкалиани], указав, что их реализация возможна в ближайшее время.

"В тот день произошло разделение евроатлантических устремлений Украины и Грузии. Что касается Украины, то, чтобы не посылать ее далеко, в Альянсе сказали, мол, двери для Украины открыты, если страна определится со своим желанием вступать в НАТО", — уточняет Чорновил. Важен и тот факт, что на протяжении двух лет Украина не может назначить посла при НАТО. Что свидетельствует о несерьезности намерений нашей страны, ведь временно исполняющий обязанности главы миссии не имеет необходимых полномочий. В понимании Альянса курс в НАТО не может зависеть от настроений ее лидеров. Независимо от того, кто при власти, курс должен оставаться неизменным.

Позиция России

Говоря о евроатлантических устремлениях Украины, нужно помнить о РФ.

"До 2014 года она то и дело повторяла, что НАТО обещало России не расширяться на восток. Более того, в некоторых властных кругах Запада Кремлю удалось сформировать мнение, что Россия имеет право на опасение в связи с возможным расширением НАТО, — говорит Константин Машовец, координатор проекта "Информационное сопротивление". — Но на самом деле в Альянсе этого России никто не обещал, а разговоры об опасности безосновательны: за всю историю существования НАТО Альянс никогда первым не применял силу".

Если ПДЧ сейчас невозможен, то нужно демонстрировать успехи в его выполнении, приближаясь к Альянсу без формального предоставления. НАТО — вопрос не ближайшего будущего, а среднесрочного дипломат Павел Климкин

Ныне Россия действует, применяя прямой шантаж и дезинформацию с помощью отдельных стран — членов НАТО. Так, лидеры Венгрии заявляли, что будут блокировать евроатлантические устремления Украины, если та не внесет правки в закон об образовании, который к безопасности не имеет никакого отношения. Параллельно РФ "кормит" лоббистов, готовых поддерживать ее в Европе. Например, в Нидерландах во время референдума об ассоциации Украины с ЕС, когда граждан этой страны убеждали, мол, не надо давить на Украину, она еще не определилась. Кроме того, информация о внутренних скандалах, в частности пленочных, появлялась на Западе. Все такие моменты демонстрировали, что Украина — ненадежный партнер.

"Россия запугивает перспективой широкомасштабных военных действий в Европе после вступления Украины в НАТО, распространяет идею об Украине как о неполноценном государстве, которая несет в себе только угрозу, продвигает темы о фашизме, нацизме", — отмечает Олещук. И тут же добавляет, что аргументы России со временем меркнут: "Дискурс в странах не только Восточной, но и Западной Европы постепенно меняется. Все чаще говорят, что вступление Украины в ЕС и НАТО — дело времени".

Линия Украины

"Украина с 1990-х годов получает и выполняет задания, и нас хвалят за результат. Одинаково хорошо мы работали при всех президентах, начиная с Леонида Кучмы", — считает Чорновил. В контексте подготовки к вступлению в Альянс можно говорить о двух процессах — военном и политическом. Они происходят параллельно и на разных скоростях. Если на военном мы действительно наблюдаем значительный прогресс — украинские военнослужащие участвуют в учениях НАТО, а Минобороны закупает военные товары через Агентство НАТО, — то на политическом успехи скромнее. И дело не только в позиции России — ее агрессия одновременно и снижает шансы на получение ПДЧ, и помогает удерживать Украину на повестке дня Альянса. Проблема также в самой Украине, руководство которой системно не демонстрирует желание стать членом НАТО. А это надо делать.

Эскалация на Донбассе и решение РФ сосредотачивать армию на границах с Украиной были намеком Альянсу, что говорить о евроатлантических устремлениях с Украиной не стоит

Во-первых, на национальном уровне.

"Можно применять нужный калибр в артиллерийских системах, научить офицеров пользоваться штабными процедурами, применяемыми в странах НАТО, и разговорному английскому, но нельзя не обращать внимания на высокий уровень экономической и политической коррупции, — считает Машовец. — Всеми позитивными изменениями в стране сейчас пользуются олигархи и финансово-промышленные группы. Сменяя друг друга, они фактически правят страной, определяя ее внешнеполитический вектор. Бизнес большинства этих людей так или иначе связан с российским. Нельзя одновременно спрашивать у Байдена, почему мы не в НАТО, и тут же поручать главе своего офиса организовывать встречу с главным антагонистом Альянса, чтобы заглянуть ему в глаза".

Во-вторых, на международном уровне нужно заручаться поддержкой каждой из стран — участниц Альянса. Важно убедить их, что сотрудничество будет взаимовыгодным.

"Надо понимать, что потеряет Франция или Германия от ухудшения отношений с РФ и как мы это можем компенсировать, — говорит Фокусу Егор Чернев, нардеп от "Слуги народа", член межпарламентского совета Украина — НАТО и председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО. — Возможно, по "Северному потоку-2". Кроме того, в личных разговорах представители Германии говорят, мол, виноваты перед Россией из-за Второй мировой войны, поэтому иногда они идут на уступки. А перед Украиной никто не виноват? К сожалению, в этом вопросе Россия нас обходит в информационном пространстве". Смысл таких переговоров в том, чтобы создать некую критическую массу стран, для которых идея вступления Украины в НАТО будет не маргинальной, а перспективной, о которой можно серьезно говорить.

План реформ

"Для Украины очень важно, чтобы политика открытых дверей не превратилась в политику кормления обещаниями, — говорит Дмитрий Кулеба. — Пора откровенно говорить с украинским обществом о том, что в вопросах евроатлантической интеграции мяч не всегда находится на украинской стороне. Мы ожидаем пас от Альянса".

Надо понимать, что потеряет Франция или Германия от ухудшения отношений с РФ в случае сближения Украины с Альянсом, и как это мы можем компенсировать

За открытость и честность выступают и эксперты. Они отмечают, что накануне саммита НАТО разговоры о ПДЧ для Украины и новость о том, что нашу страну на встречу не пригласили, общество восприняло негативно. Зато российские СМИ начали рассказывать, что Украину в НАТО видеть не хотят.

"Всегда надо ответственно объяснять украинскому обществу, что мы можем реализовать, а что нет, не давать безосновательных надежд, — говорит Павел Климкин. — Если понимаем, что ПДЧ сейчас невозможен, то нужно демонстрировать успехи в его выполнении, приближаясь к Альянсу без формального предоставления. Надо говорить не о желаниях, а строить политику на стратегическую перспективу. НАТО — это вопрос не ближайшего будущего, а среднесрочного".

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Что же касается результатов июньского саммита в Брюсселе, то отсутствие представителей Украины на саммите не означает, что об Украине там не будут говорить. Уже известно, что нашей стране предложат новый формат сотрудничества, в том числе в Черноморском регионе, и новые программы военной помощи.