Пощечина Трампу: Байден разрешением бить ATACMS по РФ разрушил "мирные планы" нового президента США

Администрация Джо Байдена вопреки страхам эскалации войны разрешает Украине атаковать цели на российской территории дальнобойными ракетами. Тем временем новый президент Дональд Трамп думает, как усадить воюющие стороны за стол переговоров. Фокус выяснил, зачем в США пошли на крайние меры и какой будет результат.

Президент США Джо Байден под конец каденции пошел на резкую эскалацию российско-украинской войны: впервые разрешил ВСУ бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории России. Таким образом он выполнил многомесячные требования Украины, которые до этого в Белом доме предпочитали не замечать из-за опасения эскалации.

Серьезное изменение в политике США наступило за два месяца до вступления в должность новоизбранного президента Дональда Трампа, обещающего уменьшить поддержку Украины. Первыми о решении Байдена сообщили источники газеты The New York Times и The Washington Post (WP). Главными целями, по их данным, будут российские и северокорейские войска в Курской области.

Один из высокопоставленных чиновников сказал WP, что Байден стремится удержать КНДР от переброски в Россию новых военных сих. Северокорейский лидер Ким Чен Ын должен понять, что это станет ошибкой, которая дорого ему обойдется.

Модификации ATACMS имеют разную дальность, максимальная — до 305 километров

Источники агентства Reuters уверены, что ВСУ уже в ближайшие дни ударят ракетами ATACMS по России. Причем первыми в бой пойдут снаряды с максимальным радиусом действия до 305 километров. Какие именно ракеты Байден разрешил использовать Украине, не уточняется.

Осведомленный в вопросе собеседник Axios подтвердил разрешение использования ракет в пределах в Курской области, где размещены северокорейские войска. Решение Байдена было доведено до сведения украинских властей примерно три дня назад.

Белый дом, Пентагон и украинская сторона отказались комментировать западным СМИ данные сообщения. Президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил получение разрешения от Вашингтона, но подчеркивал, что "ракеты сами за себя скажут".

Американские чиновники надеются, что если северокорейские войска в Курске будут атакованы, Пхеньян пересмотрит решение об отправке войск в Россию. Таким образом российское контрнаступление в Курске провалится.

Украине разрешили бить ракетами ATACMS по РФ: что это изменит?

Администрация Байдена стремится помочь Украине удержать маленький кусок российской территории, чтобы у нее был сильный козырь на будущих мирных переговорах. Военные обозреватели считают, что разрешение на удары ATACMS не переломит ход войны, но поможет ВСУ обороняться. США просто не дадут Украине столько ракет, чтобы переломить противостояние, полагает исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

"На тактическом уровне откроется возможность уничтожить логистику группы "Север" и войск КНДР, штурмующих позиции ВСУ в Курской области. Далее мы постараемся развить стратегическое плечо для атак в 300-километровой зоне. Киев еще летом 2024 года передал США список целей в России для американских дальнобойных ракет. Там были аэродромы и десятки военных заводов", — отмечает аналитик в разговоре с Фокусом.

США для Украины — самый важный союзник по дальнобойному вооружению. Только Штаты могут количественно и качественно покрыть потребности ВСУ, ведь это единственная страна, имеющая соответствующие запасы и номенклатуру ракет.

Решение Вашингтона побудит других союзников Украины помочь оружием большой дальности. Германия пока отказывается поставлять крылатые ракеты Taurus, опасаясь втянуться в войну с Россией. Хотя Taurus имеет более высокую точность попадания и большую дальность, чем британская ракета Storm Shadow, что увеличит эффективность ударов по законным целям.

Россия непременно возобновит ядерные угрозы и активизирует удары по украинским энергообъектам. Запасы ракет для массированных ударов у ВС РФ огромные, особенно серий Х и "Искандеры". Сохраняются угрозы атак по атомным электростанциям и другой критической инфраструктуре, замечает эксперт.

Байден портит Трампу "стол переговоров"?

Президент России Владимир Путин в сентябре 2024 года давал понять, что переход к западным дальнобойным ракетам "меняет саму суть и природу конфликта". НАТО будет напрямую участвовать в войне с РФ. Только военный Альянса могут "вносить полетные задания в ракетные системы".

Позднее он пересмотрел ядерную доктрину в ответ на планы по использованию на российской территории поставляемого США оружия большой дальности. Несмотря на угрозы, Запад в лице США больше не видит другого варианта, кроме как передать Украине ракеты для выполнения военных задач, говорит Фокусу эксперт Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

"До ATACMS мы имели аналогичные решения, касавшиеся передачи той или иной системы вооружений ВСУ и вызывавшие опасения риска эскалации. Думаю, что сейчас другого варианта помощи в отражении угроз у США не осталось. Пока в Штатах говорят только о целях в Курской области, а не остановке врага на Донбассе. Далее увидим развитие ситуации на поле боя", — рассуждает он.

⁠При этом аналитик не видит противоречий между мирным планом Дональда Трампа и авантюрным решением Джо Байдена. Мирные переговоры возможны только когда РФ поймет невозможность наступления, а для этого нужно усилить военные возможности Украины.

"Чтобы усадить стороны конфликта за стол переговоров надо, чтобы РФ лишилась возможности двигать фронт. Иначе Москве нет смысла идти на мировую", — уверен Белесков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 ноября заявил, что обсуждаемая в СМИ заморозка линии фронта не устроит Кремль как условие начала мирных переговоров.

Россия будет настаивать на соблюдении условий, которые сформулировал Путин: вывод украинских войск из территорий четырех частично оккупированных областей и отказ Украины от вступления в НАТО.

"Чтобы подтолкнуть Москву к выводу о необходимости говорить, нужно усиливать военные возможности Украины, чтобы она стабилизировала линию боестолновения. Поэтому между планом Трампа и намерениями Байдена передать ракеты ATACMS конфликта нет", — резюмировал эксперт.

Напомним, западные СМИ ранее писали о возможной попытке Джо Байдена изменить ход войны России с Украиной до вступления Дональда Трампа на должность нового президента. Небольшие изменения на фронте в пользу Украины могли бы помешать попыткам республиканца заставить Киев принять условия Кремля.

Фокус ранее писал об изменении боевой тактики российских оккупантов с приходом морозов. Ставка будет делаться на накоплении живой силы и дальнейшем ее передвижении пешком.