"Хотел бы, чтобы он остался жив": сделку о продаже TikTok должны заключить на днях, — Трамп

Соглашение о продаже TikTok должны заключить до 5 апреля, как сообщил президент США Дональд Трамп. В то же время он надеется, что приложение в дальнейшем будет работать в Америке.

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О сроках и перспективах заключения сделки по продаже TikTok сообщило агентство Reuters 31 марта со слов Трампа во время разговора с журналистами на борту Air Force One.

Еще в январе этого года президент США установил крайние временные рамки для того, чтобы был найден новый — не китайский — владелец для приложения. В противном случае TikTok грозило столкнуться с полным запретом работы на территории США. Там у приложения есть большая популярность — более 170 миллионов американцев пользуются им.

По словам Дональда Трампа, на покупку приложения есть немало кандидатов среди многих компаний.

"У нас много потенциальных покупателей", — отметил он.

Также он отметил, что к самому приложению существует "огромный интерес", а также выразил надежду на то, что оно и в дальнейшем будет работать на территории Соединенных Штатов Америки.

"Я хотел бы, чтобы TikTok остался живым", — признался Трамп.

В случае, если для TikTok не найдется новых владельцев, и соглашение не будет заключено до 5 апреля включительно, приложение прекратит свою работу на территории США.

Вероятным инвестором, по данным агентств, может стать частная инвестиционная компания Blackstone, которая планирует сделать небольшое миноритарное вложение ресурсов в американскую деятельность приложения.

Что известно об ограничении TikTok на территории США

В апреле 2024 года Джо Байден подписал закон о принудительной продаже или запрете TikTok в США. 19 января он прекратил свою работу в пределах страны.

Трамп взамен сообщил о "теплом отношении" к приложению, заявив, что то дало ему много молодых избирателей. Поэтому 20 января оно снова заработало в США.

Также президент рассказывал об условиях, при которых приложение может возобновить свою работу на территории США. Он предложил значительную долю во владении компанией, которая должна была выделяться для Америки.

Напомним, ранее появилась информация о том, что миллиардер Илон Маск якобы планирует приобрести TikTok. Об этом сообщали 14 марта.

Однако 9 февраля Илон Маск заявил, что на TikTok никаких планов не имеет, и опроверг слухи.