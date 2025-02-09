Маск приобрел Twitter в виде исключения, а на TikTok планов нет: миллиардер опроверг слухи

Илон Маск опроверг слухи о покупке соцсети TikTok и сообщил, что не имеет таких планов. По его словам, он привык создавать компании "с нуля", а не брать готовое.

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Известный на весь мир американский миллиардер, инженер, основатель и главный директор компании SpaceX Илон Маск опроверг разговоры о том, что собирается покупать вслед за сетью Twitter еще и TikTok. Свой первый комментарий на эту тему Маск озвучил на конференции в Германии, которую организовал исполнительный директор немецкого медиаконгломерата Axel Springer Матиас Депфнер. Об этом сообщило издание Bloomberg 8 февраля.

"Я не делал заявку на TikTok", — заверил миллиардер.

Илон Маск также добавил, что сам не пользуется этим приложением и "не имеет никаких планов на то, что бы он мог делать, если бы оно у него было".

Зато Маск заявлял о покупке Twitter о том, что приобрел соцсеть как исключение, чтобы "сохранить свободу слова". TikTok же миллиардера пока не интересует, в частности на фоне нынешней политики США, которая объявила об опасности от популярного видеоприложения из-за вероятной угрозы национальной безопасности.

Правда, китайские чиновники расценивают возможность приобрести Маском американские операции TikTok в случае, если компания не сможет отбить запрет, как сообщили в Bloomberg.

Напомним, Дональд Трамп после своей инаугурации откровенно заявлял, что хочет, чтобы США имели 50% собственности в китайской компании. По его словам, это спасет TikTok и даст видеоприложению возможность развиваться. Также после своего официального вступления в должность президента США он сообщал, что продлит период блокировки приложения на территории страны. Об этом Фокус узнал 19 января.

Однако в тот же день стало известно, что TikTok возобновил частично свою работу в США. Однако некоторые конгрессмены, в частности демократы, считают, что TikTok должен вернуться в онлайн только после того, как произойдет разрыв всех связей с коммунистическим Китаем.