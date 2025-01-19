Выгодная сделка для Штатов: Трамп назвал условия для работы TikTok в США

После инаугурации Дональд Трамп обещает продлить период блокировки TikTok. Решение не бесплатное — США взамен хотят значительную долю в собственности китайской компании.

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Избранный президент США Дональд Трамп хочет разблокировать работу социальной сети TikTok в Штатах, но выступает за выгодную сделку. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Сразу после инаугурации он обещает издать указ о продлении периода блокировки TikTok. За это время стороны должны достичь соглашения, которое защитит национальную безопасность США.

Трамп прямо признал желание, чтобы США имели 50% собственности в китайской компании. По его словам, это спасет TikTok, обеспечит ему развитие и нахождение "в хороших руках".

"Без согласия США TikTok не будет. С нашим согласием он поднимется в цене до сотни миллиардов, а может и триллионов долларов. Моя первоначальная идея — совместная компания из нынешних владельцев и/или новых, где США получат 50%", — заключил он.

Reuters отмечает, что США никогда не запрещали крупные социальные сети. Закон, принятый подавляющим большинством голосов Конгресса, дает новой администрации Трампа широкие полномочия по запрету других китайских приложений.

Неясно, смогут ли пользователи из США в будущем получить доступ к TikTok. У многих пользователей приложение уже не работает.

Фокус ранее подготовил онлайн-репортаж церемонии инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа. Событие посетят известные миллиардеры, бизнесмены и руководители государств.

Напомним, Трамп сразу после инаугурации будет работать в Овальном кабинете. В первый день его президентства он подпишет около 100 указов.