Масштабное торжество и первые 100 указов: чего ждать от инаугурации Дональда Трампа

По данным журналистов, сразу после инаугурации президент США собирается приступить к работе в Овальном кабинете.

Related video

В понедельник, 20 января, в Вашингтоне состоится вторая инаугурация Дональд Трампа как 47-й президента США. Подробности грядущего торжества публикует Bild.

Сообщается, что из-за сильных морозов инаугурация президента США впервые за несколько десятилетий пройдет не на открытом воздухе, а внутри Капитолия. В ходе церемонии Дональд Трамп положит руку на две Библии, одна из которых принадлежала Аврааму Линкольну.

На торжество приглашены бывшие американские лидеры Джо Байден, Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон. Среди приглашенных зарубежных политиков — сопредседатель немецкой партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Инаугурацию также посетят ведущие представители технологического сектора, включая троих самых богатых людей планеты: Илона Маска, Джеффа Безоса и Марка Цукерберга. Кроме того, на торжестве будут присутствовать знаменитые музыканты.

В ходе мероприятия выступят такие исполнители, как Кэрри Андервуд, Билли Рэй Сайрус и Kid Rock. Кроме того, группа Village People исполнит хит "Y.M.C.A.", который стал неофициальным гимном избирательной кампании республиканской партии. На параде, сопровождающем инаугурацию, можно будет увидеть знаковый мусоровоз с надписью "Make America Great Again", который политик использовал в своей кампании.

Трамп приехал на митинг в Висконсине на мусоровозе Фото: Getty Images

The New York Times также отмечает, что вечером состоятся три официальных инаугурационных бала: Бал главнокомандующего, Бал Свободы и Бал Звездного света. Балы являются традиционной частью инаугурационных торжеств. Так, в 2017 году Дональд и Мелания Трамп исполнили свой первый танец в качестве президентской пары под песню Фрэнка Синатры "My Way".

Важно

51-й штат. Присоединение Канады к США — зачем Трамп хочет создать самую большую страну в мире

По данным журналистов, в инаугурационной речи Дональд Трамп собирается сделать акцент на запланированных реформах. Сразу после инаугурации политик планирует начать работу в Овальном кабинете. Ожидается, что в первый день будет подписано 100 указов, включая меры по ужесточению миграционной политики, закрытию границы с Мексикой и изменения энергетике и экономике США.

Напомним, в субботу, 18 января, избранный президент США Дональд Трамп вместе с женой и сыном прибыл в Вашингтон перед своей второй инаугурацией.

Накануне своей инаугурации Дональд Трамп также объявил о запуске собственного мемкоина $TRUMP.