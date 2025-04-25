Тарифы Трампа заставили южнокорейскую Hyundai "переехать" в США

Южнокорейская автомобильная компания Hyundai Motor сообщила, что переносит часть производства модели Tucson из Мексики в США. Также в Hyundai заявили о создании рабочей группы, которая будет заниматься реагированием на тарифную политику президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

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Об этом пишет Reuters.

Кроме того, компания Hyundai рассматривает возможность переноса из Южной Кореи в другие страны производства некоторых моделей, поставляемых в США.

Как отмечает издание, и Hyundai, и аффилированная с ней Kia оказались довольно уязвимыми в контексте американских тарифов. Около трети их мировых продаж приходится на рынок США.

Новая рабочая группа поставила себе задачей как раз уменьшить влияние американских тарифов на финансовое положение автокомпаний.

Ранее Южная Корея заявляла, что другие страны все чаще пытаются использовать ее маркировку для избежания пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом. В основном к такой практике прибегает Китай.

Напомним, в начале апреля Трамп подписал указ о введении "взаимных пошлин" для государств всего мира. Впоследствии он заявил, что откладывает введение пошлин на 90 дней, однако Китая это смягчение не касалось.

Также Фокус писал, что компания Apple пытается уменьшить зависимость от китайского производства и уже к концу следующего года планирует перенести в Индию сборку всех iPhone, которые отправляются на американский рынок. Речь идет, в частности, о более чем 60 млн гаджетов.