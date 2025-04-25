Лишь бы только не Китай: стало известно, куда планируют перенести сборку iPhone для американцев

Компания Apple уже в следующем году планирует перенести сборку всех iPhone, продаваемых в США, в Индию. Решиться на такой шаг Apple заставила "тарифная война" американского президента Дональда Трампа — компания стремится максимально отдалиться от Китая.

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Об этом сообщает Reuters.

Издание напоминает, что почти два десятилетия Apple вкладывала деньги, чтобы создать первоклассную производственную линию в Китае, и большинство смартфонов до сих пор собираются именно там.

Теперь американская компания хочет вдвое увеличить индийское производство iPhone — до конца 2026-го там планируют собирать все более 60 миллионов iPhone, которые ежегодно продаются в Соединенных Штатах.

Напомним, в начале апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "взаимных пошлин" для государств всего мира. Впоследствии он заявил, что откладывает введение пошлин на 90 дней, однако Китая это смягчение не касалось.

Правда, позже Белый дом предоставил тарифные льготы для смартфонов, компьютеров и других видов импортной электроники, поставляемой преимущественно из Китая.

Заметим в то же время, что в Индии сейчас наблюдается обострение в отношениях с соседним Пакистаном (который, как и сама Индия, является ядерной державой). На линии разграничения двух стран уже был зафиксирован ряд обстрелов, и эксперты заговорили даже о риске ядерной войны.

Что касается тарифов Трампа и их влияния на рынок гаджетов, то ранее Фокус писал, что в случае переноса производства смартфонов iPhone в США (на чем и настаивает Трамп), эти телефоны могут подорожать втрое. В частности, цена iPhone повысится до 3500 долларов, а перенос лишь 10% цепочек поставок потребует нескольких лет.