Последствия во всем мире: до 125 млн человек могут погибнуть из-за ядерного конфликта Индии и Пакистана, — исследователи

Из-за вероятной ядерной войны Индии и Пакистана от 50 до 125 миллионов человек могут погибнуть непосредственно во время конфликта, а его последствия почувствует вся планета: первичная производительность упадет на 15-30% на суше и на 5-15% в океанах. Это, по мнению исследователей, может грозить глобальным голодом и рядом других проблем для планеты.

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О катастрофических последствиях для планеты от ядерной войны Индии и Пакистана рассказали исследователи Council On Strtegic Risks.

Материал исследователей, обнародованный еще в октябре 2019 года, приобретает актуальность на фоне новостей об обострении отношений между ядерными Индией и Пакистаном, которые всколыхнули сеть на днях.

Авторы статьи о быстром расширении ядерных арсеналов в Индии и Пакистане, размещенной на Science Advances, рассматривают сценарий, при котором Индия и Пакистан успешно применяют три сотни ядерных ракет друг против друга.

Сценарий, описанный в исследовании, рассчитан на 2025 год, и предусматривает нападение террористов на индийских чиновников, сопровождающееся большими жертвами среди людей. Это в свою очередь приведет для глобального конфликта между Индией и Пакистаном.

Предлагаемый вариант обострения конфликта между ядерными Индией и Пакистаном влечет за собой следующие последствия:

потери населения во время непосредственного конфликта — от 50 до 125 миллионов человек (речь идет о смертях, эта цифра не включает раненых и других пострадавших);

снижение глобальной температуры на поверхности на от 2° до 5°C;

уменьшение количества осадков на 15-30%.

Отмечается, что последствия почувствует вся планета. Однако они будут отличаться в зависимости от региона и могут быть следующими:

чистая первичная производительность упадет на 15-30% на суше;

чистая первичная продуктивность упадет на 5-15% в океанах.

Эти последствия взамен могут спровоцировать массовый голод на планете и "дополнительные побочные жертвы во всем мире", как отмечают исследователи.

В то же время в материале отмечается, что точные последствия, которые повлечет контакт ядерной энергии с климатом, точно неизвестны.

Напомним, 24 апреля в издании ВВС рассказали о вероятном назревании войны между ядерными Пакистаном и Индией.

25 апреля Фокус раскрыл фейк о закрытии шлюзов дамбы на реке Инд в направлении Пакистана, который распространили 24 апреля в сети.