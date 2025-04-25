Последствия во всем мире: до 125 млн человек могут погибнуть из-за ядерного конфликта Индии и Пакистана, — исследователи
Из-за вероятной ядерной войны Индии и Пакистана от 50 до 125 миллионов человек могут погибнуть непосредственно во время конфликта, а его последствия почувствует вся планета: первичная производительность упадет на 15-30% на суше и на 5-15% в океанах. Это, по мнению исследователей, может грозить глобальным голодом и рядом других проблем для планеты.
О катастрофических последствиях для планеты от ядерной войны Индии и Пакистана рассказали исследователи Council On Strtegic Risks.
Материал исследователей, обнародованный еще в октябре 2019 года, приобретает актуальность на фоне новостей об обострении отношений между ядерными Индией и Пакистаном, которые всколыхнули сеть на днях.
Авторы статьи о быстром расширении ядерных арсеналов в Индии и Пакистане, размещенной на Science Advances, рассматривают сценарий, при котором Индия и Пакистан успешно применяют три сотни ядерных ракет друг против друга.
Сценарий, описанный в исследовании, рассчитан на 2025 год, и предусматривает нападение террористов на индийских чиновников, сопровождающееся большими жертвами среди людей. Это в свою очередь приведет для глобального конфликта между Индией и Пакистаном.
Предлагаемый вариант обострения конфликта между ядерными Индией и Пакистаном влечет за собой следующие последствия:
- потери населения во время непосредственного конфликта — от 50 до 125 миллионов человек (речь идет о смертях, эта цифра не включает раненых и других пострадавших);
- снижение глобальной температуры на поверхности на от 2° до 5°C;
- уменьшение количества осадков на 15-30%.
Отмечается, что последствия почувствует вся планета. Однако они будут отличаться в зависимости от региона и могут быть следующими:
- чистая первичная производительность упадет на 15-30% на суше;
- чистая первичная продуктивность упадет на 5-15% в океанах.
Эти последствия взамен могут спровоцировать массовый голод на планете и "дополнительные побочные жертвы во всем мире", как отмечают исследователи.
В то же время в материале отмечается, что точные последствия, которые повлечет контакт ядерной энергии с климатом, точно неизвестны.
Напомним, 24 апреля в издании ВВС рассказали о вероятном назревании войны между ядерными Пакистаном и Индией.
25 апреля Фокус раскрыл фейк о закрытии шлюзов дамбы на реке Инд в направлении Пакистана, который распространили 24 апреля в сети.