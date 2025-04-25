Возможный "акт войны" между ядерными Пакистаном и Индией: в сети распространяют фейк (фото)

Украинские и российские Telegram-каналы 24 апреля массово распространили видео, на котором якобы видно закрытие шлюзов дамбы на реке Инд в направлении Пакистана, что якобы осуществила Индия в ответ на недавний террористический акт. Медиа пишут, что это якобы произошло впервые с 1960 года, с тех пор как действует договор о водах Инда, а в самом Пакистане подобные действия расцениваются как акт войны.

Related video

Фокус проверил материалы по этой теме и узнал, что на самом деле ввела Индия в ответ на действия пакистанских террористов.

Сама новость, которая завирусилась в сети вместе с видео, сопровождается следующим текстом:

"Индия перекрыла поток воды по реке Инд в Пакистан, закрыв все 4 шлюза дамбы. Произошло это впервые с 1960 года. Перекрытие дамбы сильно повлияет на сельское хозяйство и электроэнергию".

Также медиа добавляют, что в Пакистане ранее заявили о расценивании таких действий как "акта войны".

Скриншот | сообщение в сети Скриншот | сообщение в сети

Стоит заметить, что одним из первых эту новость распространил российский Telegram-канал "Военный обозреватель".

Скриншот | сообщение канала

Паблики ссылаются на первоисточник информации — издание Asian News International (ANI).

На сайте ANI и в соцсетях медиа действительно есть новость по договору о воде Инда, датированная 24 апреля 2025 года.

Скриншот | новость ANI

Однако, если перейти по этой новости, то там читатель не найдёт ни одного слова о закрытии шлюзов дамбы на реке Инд в направлении Пакистана. Вместо этого говорится о следующем:

"Через день после того, как Индия объявила о ряде мер против Пакистана после террористической атаки в Пахалгаме, высокопоставленный чиновник министерства Джал Шакти написал своему пакистанскому коллеге, сообщая, что индийское правительство решило, что "Договор о водах Инда" 1960 года будет приостановлен с немедленным вступлением в силу".

Также материал ANI информирует об отзыве индийских советников по вопросам обороны из Высшей комиссии Индии в Исламабаде и о закрытии контрольно-пропускного пункта Аттари.

Крупные зарубежные медиа, в частности западные или азиатские, также не освещали информацию о якобы закрытии всех шлюзов дамбы на реке Инд в направлении Пакистана.

О чем говорится в "Договоре о водах Инда" 1960 года между Индией и Пакистаном

"Договор о водах Инда" — соглашение о распределении водных ресурсов 1960 года, заключенное между Индией и Пакистаном. Договор определяет, что реки, берущие свое начало в Кашмире, распределены между Индией и Пакистаном поровну.

Джелам, Чинаб и самый главный водоем — Инд, отошли Пакистану, и Индия не может перекрывать их русла. За собой Индия оставила Рави, Сатледж и Биас.

Напомним, 24 апреля издание ВВС сообщило о вероятном назревании войны между ядерными Пакистаном и Индией.

Также агентство Reuters 16 апреля информировало о том, что Индия переманивает покупателей оружия у России, пока та воюет с Украиной.