Закрыли границы и разорвали соглашения: между ядерными Пакистаном и Индией назревает война, — ВВС

После стрельбы в горном курортном поселке Пахалгам, где вооруженные боевики убили 26 человек, а еще несколько получили ранения, Индия приостановила выдачу новых виз гражданам Пакистана и аннулировала выданные ранее.

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Об этом сообщает издание ВВС.

Стрельба произошла в Гималайском регионе, на который претендуют и Индия, и Пакистан, но которым обе страны фактически управляют лишь частично. Более 80 тысяч граждан получили разрешение от Индии на проживание, что вызвало недовольство у Пакистана.

Из-за смертельной стрельбы напряжение между двумя странами еще больше обострилось, а Индия объявила о приостановлении знакового Договора о водах Инда, который позволял совместное использование речных вод между соседями. Также она закрыла ключевой переход на границе с Пакистаном, через который передвигались люди и доставлялись товары.

Кроме этого страна прекратила выдачу виз для граждан Пакистана, а военных советников в высшей комиссии страны-соседки в Дели объявили "персонами нон грата" и приказали уехать в течение недели.

В ответ на это Пакистан применил почти идентичный набор взаимных мер против Дели. Он объявил, что любое ограничение воды "будет рассматриваться как акт войны". Также в ответ тоже была отменена выдача виз, остановлены все двусторонние соглашения с Индией, сокращено количество индийских дипломатов в Пакистане, закрыта граница и воздушное пространство и приостановлена вся торговля с Индией.

Напомним, что 16 апреля сообщалось, что Индия переманивает у России покупателей оружия. Правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди прилагает усилия, чтобы сделать страну одним ключевых игроков мировой оборонной промышленности.

Ранее сообщалось, что Индия сворачивает планы по сотрудничеству с Россией — в частности, по производству вертолетов и истребителей — и вместо этого стремится активизировать сотрудничество с западными оборонными компаниями.