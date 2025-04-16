Пока Россия воюет в Украине, Индия переманивает у нее покупателей оружия — Reuters

Правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди прилагает усилия, чтобы сделать страну одним из ключевых игроков мировой оборонной промышленности. Индия стремится усилить позиции в тех странах, которые традиционно закупали вооружение в России.

Related video

Об этом пишет Reuters.

Для такой амбициозной цели индийское правительство предлагает иностранным клиентам выгодные кредиты через государственный Экспортно-импортный банк и расширяет дипломатическое присутствие своих военных атташе за рубежом, — чтобы активизировать переговоры по оборонным контрактам.

Как отмечают собеседники издания, Индия прибегает к беспрецедентным мерам, чтобы адаптироваться к новым условиям на мировом рынке оружия: в частности, там наблюдается рост спроса — и одновременно трансформация традиционных цепочек поставок. Одной из главных причин таких изменений называют войну в Украине.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года значительная часть западных запасов оружия начала уходить в Украину, россияне были вынуждены сосредоточиться на обеспечении оружием собственной армии, и поэтому многим странам понадобились новые источники вооружения. Индия решила воспользоваться этой возможностью.

Зв период 2023-2024 годов Индия произвела вооружения почти на 15 млрд долларов — на 62% больше по сравнению с показателями 2020 года. Правительство Моди поставило цель к 2029 году достичь объема экспорта оборонной продукции в 6 миллиардов долларов. В целом Индия позиционирует себя как быстрого и довольно дешевого производителя: в частности, 155-мм артиллерийские снаряды индийского производства стоят от 300 до 400 долларов за единицу (цена европейских снарядов — около 3 тыс. долларов).

Что касается новых военных атташе, то до марта 2026 года Индия планирует отправить по крайней мере 20 таких чиновников. Они планируют поехать в Алжир, Марокко, Гайану, Танзанию, Аргентину, Эфиопию и Камбоджу. Примером уже достигнутого успеха индийская сторона называет отправку атташе по вопросам обороны в Армению в прошлом году.

Ранее мы писали, что Индия сворачивает планы по сотрудничеству с Россией — в частности, по производству вертолетов и истребителей — и вместо этого стремится активизировать сотрудничество с западными оборонными компаниями.

Также мы сообщали, что Индия планирует впервые в истории отправить на орбиту своих астронавтов. Космический корабль "Гаганьян" должен осуществить миссию в 2026 году.