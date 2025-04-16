Поки Росія воює в Україні, Індія переманює у неї покупців зброї ‒ Reuters

Уряд прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді докладає зусиль, аби зробити країну одним ключових гравців світової оборонної промисловості. Індія прагне посилити позиції у тих країнах, які традиційно закуповували озброєння в Росії.

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Про це пише Reuters.

Задля такої амбітної мети індійський уряд пропонує іноземним клієнтам вигідні кредити через державний Експортно-імпортний банк та розширює дипломатичну присутність своїх військових аташе за кордоном, – аби активізувати переговори щодо оборонних контрактів.

Як зауважують співрозмовники видання, Індія вдається до безпрецедентних заходів, щоб адаптуватися до нових умов на світовому ринку зброї: зокрема, там спостерігається зростання попиту – і водночас трансформація традиційних ланцюгів постачання. Одною з головних причин таких змін називають війну в Україні.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року значна частина західних запасів зброї почала йти до України, росіяни були змушені зосередитися на забезпеченні зброєю власної армії, і тому багатьом країнам знадобилися нові джерела озброєння. Індія вирішила скористатися цією можливістю.

Зв період 2023-2024 років Індія виробила озброєння майже на 15 млрд доларів – на 62% більше у порівнянні з показниками 2020 року. Уряд Моді поставив за мету до 2029 року досягти обсягу експорту оборонної продукції в 6 мільярдів доларів. Загалом Індія позиціонує себе як швидкого та доволі дешевого виробника: зокрема, 155-мм артилерійські снаряди індійського виробництва коштують від 300 до 400 доларів за одиницю (ціна європейських снарядів – близько 3 тис. доларів).

Щодо нових військових аташе, то до березня 2026 року Індія планує відрядити принаймні 20 таких посадовців. Вони планують поїхати до Алжиру, Марокко, Гайани, Танзанії, Аргентини, Ефіопії та Камбоджі. Прикладом вже досягнутого успіху індійська сторона наводить відрядження аташе з питань оборони до Вірменії минулого року.

Раніше ми писали, що Індія згортає плани щодо співпраці з Росією – зокрема, щодо виробництва гелікоптерів та винищувачів – і натомість прагне активізувати співпрацю із західними оборонними компаніями.

Також ми повідомляли, що Індія планує вперше в історії відправити на орбіту своїх астронавтів. Космічний корабель "Гаганьян" має здійснити місію у 2026 році.