Індія завершила складання космічного корабля: він уперше відправить на орбіту індійців (фото)

Космічний корабель "Гаганьян" має вперше в історії Індії відправити астронавтів цієї країни на орбіту 2026 року.

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Космічний корабель "Гаганьян", який у найближчому майбутньому доставить індійських астронавтів у космос і поверне їх на Землю, був оснащений ключовими технологіями, необхідними для цього завдання. Індія хоче зробити все необхідне для пілотованих польотів у космос незалежно від інших країн світу, пише Space.

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Індійська організація космічних досліджень (ISRO) заявила про те, що комплектація пілотованого космічного корабля необхідними технологіями майже повністю завершена. Це стосується і рідинної рухової системи, яка відповідає за створення тяги, необхідної для управління орієнтацією корабля і траєкторією його польоту. Ця система забезпечує безпечну навігацію корабля під час спуску на Землю, поки не буде розкрито парашут для безпечного приземлення. Тепер "Гаганьян" буде оснащений електронікою, необхідною для зв'язку, навігації та управління живленням.

Після виконання цих завдань корабель відправлять на космодром, де він чекатиме на запуск на орбіту. Перш ніж Індія вперше у своїй історії відправить одного або двох астронавтів на низьку навколоземну орбіту, приблизно 2026 року, країна планує провести щонайменше чотири безпілотних випробування. У рамках першого випробувального польоту, який може відбутися вже в лютому, на борту корабля "Гаганьян" перебуватиме гуманоїдний робот.

Один з індійських астронавтів, який уперше полетить на космічному кораблі "Гаганьян", наразі тренується у США і у квітні має полетіти на Міжнародну космічну станцію (МКС).

Космічний корабель під час випробувань виведе на орбіту індійська ракета-носій LVM3. Вона ж повинна буде доставити на орбіту й астронавтів на борту цього корабля. ISRO заявила, що зараз триває робота над удосконаленням ракетного двигуна.

Наразі лише США, Росія та Китай мають можливість самостійно запускати людей у космос. Тому Індія хоче також стати країною, яка може це робити.

Космічна програма Індії досягла низки успіхів за останній рік. Наприклад, на Місяці успішно приземлився посадковий модуль "Чандраян-3", а також був запущений сонячний зонд Aditya-1 до точки Лагранжа L1 системи Земля-Сонце. Як уже писав Фокус, модуль "Чандраян-3" зробив майже неможливе на Місяці.

Індія також планує побудувати свою космічну станцію до 2035 року, а до 2040 року — відправити своїх астронавтів на Місяць.

Перший політ корабля "Гаганьян" у космос з астронавтами на борту мав відбутися 2025 року, але через низку причин, про які вже писав Фокус, місію було перенесено на наступний рік.

Також Фокус писав про те, що NASA провело успішне випробування нового надзвукового літака X-59.