Через проблеми з кораблем Starliner Індія переносить запуск перших астронавтів у космос (фото)

Запуск космічного корабля "Гаганьян" з індійськими астронавтами на борту перенесено на рік пізніше запланованого терміну.

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Індія планує вперше відправити своїх астронавтів у космос не раніше, ніж у 2026 році. Це на рік пізніше від запланованого терміну. Цей запуск має відбутися після серії успішних безпілотних льотних випробувань космічного корабля "Гаганьян", які розпочнуться в грудні 2024 року, пише Space.

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Індійська організація космічних досліджень (ISRO) створила космічний корабель "Гаганьян", за допомогою якого Індія вперше планує відправити своїх астронавтів на навколоземну орбіту. Спочатку планувалося, що цей політ відбудеться 2025 року, то тепер стало відомо, що він відбудеться не раніше 2026 року.

Згідно з планом, на космічному кораблі "Гаганьян" полетить один або двоє індійських астронавтів на низьку навколоземну орбіту на висоту приблизно 400 км над поверхнею Землі. Там астронавти мають провести до 7 днів. У разі успіху Індія стане лише четвертою країною, яка самостійно запустить людей у космос, після США, Росії та Китаю.

Згідно з планом, на космічному кораблі "Гаганьян" полетить один або двоє індійських астронавтів на низьку навколоземну орбіту на висоту приблизно 400 км над поверхнею Землі. Фото: ISRO

Перенесення дати історичного польоту в ISRO пояснили крайньою обережністю, що робиться для забезпечення безпеки екіпажу, а також труднощами в розробці вітчизняних технологій для цієї місії.

Представники ISRO заявили, що не хочуть, щоб з їхнім космічним кораблем сталося те саме, що сталося з кораблем Starliner компанії Boeing раніше цього року. На борту Starliner у червні двоє астронавтів вирушили на Міжнародну космічну станцію, але у корабля виникли проблеми з двигуном, і у вересні він приземлився без членів екіпажу на борту.

За останні роки ISRO провела низку великих випробувань систем космічного корабля "Гаганьян". Тепер же триває активна підготовка безпілотного випробувального польоту, який має показати надійність корабля перед пілотованою місією. Передбачається, що перший із серії випробувальних безпілотних польотів розпочнеться в грудні цього року.

Згідно з планом, космічний корабель під час випробувань виведе на орбіту індійська ракета-носій LVM3 Фото: Wikipedia

Запланований випробувальний політ відбудеться на чотири роки пізніше від початкового терміну, почасти через проблеми, викликані пандемією COVID-19. У межах першого випробувального польоту буде перевірено надійність модуля для екіпажу і службового модулів космічного корабля "Гаганьян". Також індійські інженери перевірять, наскільки добре корабель справляється з входженням в атмосферу і як він приводниться в Бенгальській затоці. На борту безпілотного космічного корабля перебуватиме робот-гуманоїд.

На випробувальні польоти уряд Індії виділив понад 1,3 млрд доларів. Планується здійснити 4 випробувальні польоти перед тим, як астронавти будуть відправлені в космос. Згідно з планом, космічний корабель під час випробувань виведе на орбіту індійська ракета-носій LVM3.

Як уже писав Фокус, 15-річний космічний телескоп NASA згорів в атмосфері Землі. Космічний телескоп NEOWISE проводив спостереження за астероїдами, але тепер його більше не існує.

Також Фокус писав про те, що таємничий військовий космічний літак США під назвою X-37B готується вперше виконати аеродинамічне гальмування на орбіті. Компанія Boeing, яка побудувала літак, показала, як це відбуватиметься.