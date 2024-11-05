Уперше секретний військовий космічний літак США починає незвичайний рух на орбіті (відео)

Сильно засекречений літак Космічних сил США під назвою X-37B скоро почне виконувати маневр аеродинамічного гальмування, щоб знизити свою орбіту.

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Про космічний літак X-37B мало що відомо, як і про його місії на орбіті. Але компанія Boeing, творець секретного проєкту, випустила відео, в якому показано, як саме літак Космічних сил США вперше виконає унікальний маневр для зниження орбіти, пише Space.

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Компанія Boeing, творець секретного проекту, випустила відео, в якому показано, як саме літак Космічних сил США вперше виконає унікальний маневр для зниження орбіти

Один із найзасекреченіших літаків США, X-37B, який наразі обертається навколо Землі в рамках своєї сьомої місії, скоро почне виконувати маневр аеродинамічного гальмування. Про те, що X-37B вперше виконає такий маневр у космосі, стало відомо наприкінці жовтня, але подробиць про те, коли саме відбудеться маневрування, ні компанія Boeing, творець космічного літака, ні Космічні сили США, які його використовують у своїх цілях, не надали. Передбачається, що маневр аеродинамічного гальмування що X-37B виконає найближчим часом.

Про космічний літак X-37B мало що відомо, як і про його місії на орбіті Фото: Pinterest

Загадковий космічний літак уперше вирушив у космос у 2010 році і з кожною новою місією тривалість його польоту збільшувалася. Наприкінці грудня 2023 року літак вивела на невідому орбіту ракета-носій компанії SpaceX Falcon Heavy. У такий спосіб розпочалася сьома секретна місія X-37B, у рамках якої, згідно з повідомленням Космічних сил США, проводяться тестування різних космічних технологій. Точно невідомо, яких саме. Хоча раніше повідомлялося, що за допомогою цього літака американські військові перевіряють вплив космічної радіації. Також експерти в космічній галузі раніше припускали, що на орбіті військові тестують нові технології, які допоможуть відстежувати рухи будь-яких апаратів на низькій навколоземній орбіті і спостерігати за їхніми діями в космосі.

Наприкінці грудня 2023 року літак вивела на невідому орбіту ракета-носій компанії SpaceX Falcon Heavy

Тепер же компанія Boeing, імовірно, вирішила зробити X-37B трохи не таким сильно загадковим і випустила відеоролик, у якому показала, як саме відбуватиметься аеродинамічне гальмування космічного літака США. Стало відомо, що такий маневр необхідний для того, щоб знизити орбіту, на якій X-37B обертається навколо Землі, і позбутися непотрібного обладнання перед поверненням додому. Зокрема, літак має безпечно утилізувати службовий модуль таким чином, щоб не створити нове космічне сміття.

Загадковий космічний літак уперше вирушив у космос 2010 року і з кожною новою місією тривалість його польоту збільшувалася Фото: Boeing

Коли звичайним супутникам на навколоземній орбіті потрібно змінити траєкторію свого руху, тобто знизити свою орбіту, апарати здійснюють один або кілька запусків своїх двигунів. Для виконання такого маневру необхідне паливо, а це означає, що коли воно закінчується, то супутник або потрібно дозаправити, або закінчити його експлуатацію.

Але в процесі аеродинамічного гальмування можна заощадити величезну кількість палива. Замість цього космічний апарат використовує тертя земної атмосфери, щоб перейти на нову орбіту. Саме це і має зробити секретний літак X-37B. За словами представників компанії Boeing, літак буде поступово знижуватися поки не опиниться на новій орбіті.

За словами представників компанії Boeing, літак буде поступово знижуватися поки не опиниться на новій орбіті Фото: space.com

У відеоролику показано літак схожий на X-37B, який змінює свою орієнтацію в космосі під час аеродинамічного гальмування таким чином, що його ніс опиняється піднятим угору в бік від Землі, а нижня частина літака спрямована вперед у бік орбітального руху. Видно, що нижня частина літака світиться помаранчевим кольором завдяки теплу, яке виділяється під час тертя літака і земної атмосфери. Саме тертя уповільнює рух літака.

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