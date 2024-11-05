Уперше секретний військовий космічний літак США починає незвичайний рух на орбіті (відео)
Сильно засекречений літак Космічних сил США під назвою X-37B скоро почне виконувати маневр аеродинамічного гальмування, щоб знизити свою орбіту.
Про космічний літак X-37B мало що відомо, як і про його місії на орбіті. Але компанія Boeing, творець секретного проєкту, випустила відео, в якому показано, як саме літак Космічних сил США вперше виконає унікальний маневр для зниження орбіти, пише Space.
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Один із найзасекреченіших літаків США, X-37B, який наразі обертається навколо Землі в рамках своєї сьомої місії, скоро почне виконувати маневр аеродинамічного гальмування. Про те, що X-37B вперше виконає такий маневр у космосі, стало відомо наприкінці жовтня, але подробиць про те, коли саме відбудеться маневрування, ні компанія Boeing, творець космічного літака, ні Космічні сили США, які його використовують у своїх цілях, не надали. Передбачається, що маневр аеродинамічного гальмування що X-37B виконає найближчим часом.
Загадковий космічний літак уперше вирушив у космос у 2010 році і з кожною новою місією тривалість його польоту збільшувалася. Наприкінці грудня 2023 року літак вивела на невідому орбіту ракета-носій компанії SpaceX Falcon Heavy. У такий спосіб розпочалася сьома секретна місія X-37B, у рамках якої, згідно з повідомленням Космічних сил США, проводяться тестування різних космічних технологій. Точно невідомо, яких саме. Хоча раніше повідомлялося, що за допомогою цього літака американські військові перевіряють вплив космічної радіації. Також експерти в космічній галузі раніше припускали, що на орбіті військові тестують нові технології, які допоможуть відстежувати рухи будь-яких апаратів на низькій навколоземній орбіті і спостерігати за їхніми діями в космосі.
Тепер же компанія Boeing, імовірно, вирішила зробити X-37B трохи не таким сильно загадковим і випустила відеоролик, у якому показала, як саме відбуватиметься аеродинамічне гальмування космічного літака США. Стало відомо, що такий маневр необхідний для того, щоб знизити орбіту, на якій X-37B обертається навколо Землі, і позбутися непотрібного обладнання перед поверненням додому. Зокрема, літак має безпечно утилізувати службовий модуль таким чином, щоб не створити нове космічне сміття.
Коли звичайним супутникам на навколоземній орбіті потрібно змінити траєкторію свого руху, тобто знизити свою орбіту, апарати здійснюють один або кілька запусків своїх двигунів. Для виконання такого маневру необхідне паливо, а це означає, що коли воно закінчується, то супутник або потрібно дозаправити, або закінчити його експлуатацію.
Але в процесі аеродинамічного гальмування можна заощадити величезну кількість палива. Замість цього космічний апарат використовує тертя земної атмосфери, щоб перейти на нову орбіту. Саме це і має зробити секретний літак X-37B. За словами представників компанії Boeing, літак буде поступово знижуватися поки не опиниться на новій орбіті.
У відеоролику показано літак схожий на X-37B, який змінює свою орієнтацію в космосі під час аеродинамічного гальмування таким чином, що його ніс опиняється піднятим угору в бік від Землі, а нижня частина літака спрямована вперед у бік орбітального руху. Видно, що нижня частина літака світиться помаранчевим кольором завдяки теплу, яке виділяється під час тертя літака і земної атмосфери. Саме тертя уповільнює рух літака.
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