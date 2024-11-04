Революція у спостереженнях за космосом: телескоп NASA покаже Всесвіт у понад 100 кольорах

На відміну від попередніх космічних телескопів, SPHEREx досліджуватиме Всесвіт у 102 інфрачервоних кольорах.

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У квітні 2025 року в космос буде запущено новий інфрачервоний телескоп NASA під назвою SPHEREx, який зробить революцію в спостереженнях за Всесвітом. На відміну від попередніх космічних телескопів, SPHEREx досліджуватиме Всесвіт у 102 інфрачервоних кольорах. Таким чином він надасть астрономам безпрецедентні відомості про походження космосу, пише Earth.

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За словами вчених з NASA за допомогою телескопа SPHEREx вперше Всесвіт буде представлений у 102 інфрачервоних кольорах. Спостерігаючи за інфрачервоним світлом, яке випромінюють сотні мільйонів зірок і галактик, астрономи зможуть отримати важливу інформацію про їхній склад і відстань від Землі. За допомогою цих даних можна буде скласти унікальну карту всього неба, яка не буде схожа на інші.

Однією з основних цілей телескопа SPHEREx є вивчення положень галактик для дослідження фізики космічної інфляції. Це найперше розширення Всесвіту після Великого вибуху, яке тривало всього секунду. Дослідження закономірностей розподілу матерії, яка розташувалася таким чином в результаті космічної інфляції, допоможе вченим краще зрозуміти механізми, що лежать в основі швидкого зростання раннього Всесвіту.

Також SPHEREx також буде захоплювати світло, вироблене всіма галактиками протягом мільярдів років, завдяки чому можна отримати повне уявлення про виробництво світла у Всесвіті. У NASA вважають, що за допомогою нового телескопа вдасться виявити найтьмяніші та найдальші джерела світла, наприклад, галактики, які не можуть виявити інші телескопи.

У квітні 2025 року в космос буде запущено новий інфрачервоний телескоп NASA під назвою SPHEREx, який зробить революцію в спостереженнях за Всесвітом Фото: NASA

Через те, що світлу потрібен час, щоб пройти через простір, воно розтягується через розширення Всесвіту і змінює довжину хвилі. Аналізуючи це розтягнуте світло, телескоп SPHEREx визначить, коли воно було випущене і що воно говорить про стан Всесвіту в різні епохи його існування.

Також учені хочуть краще зрозуміти розподіл водяного льоду, вуглекислого газу та інших важливих молекул у Чумацькому Шляху. Ця інформація допоможе зрозуміти, як ці молекули сприяють формуванню планет. Унікальні прилади SPHEREx дадуть змогу вченим визначити, де вода та інші молекули найбільш сконцентровані.

У NASA вважають, що огляд усього неба за допомогою SPHEREx забезпечить більш багатошарове розуміння космічних процесів і явищ. Спостерігаючи Всесвіт у численних інфрачервоних кольорах, телескоп створить нову основу для майбутніх досліджень і може показати приховані аспекти історії космосу. Зокрема, за допомогою нової обсерваторії астрономи хочуть отримати відповіді на питання, що стосуються походження галактик, швидкого розширення Всесвіту та створення необхідних для життя молекул.

Як уже писав Фокус, китайський космічний телескоп виявив загадковий об'єкт і це нове явище в космосі. Вчені вважають, що виявлену короткочасну подію буде складно побачити за допомогою інших телескопів.

Також Фокус писав про те, що вчені вперше спостерігали створення атомів після вибуху кілоновій, який виник в результаті злиття двох нейтронних зірок.