Революция в наблюдениях за космосом: телескоп NASA покажет Вселенную в более чем 100 цветах

В отличие от предыдущих космических телескопов, SPHEREx будет исследовать Вселенную в 102 инфракрасных цветах.

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В апреле 2025 года в космос будет запущен новый инфракрасный телескоп NASA под названием SPHEREx, который произведет революцию в наблюдениях за Вселенной. В отличие от предыдущих космических телескопов, SPHEREx будет исследовать Вселенную в 102 инфракрасных цветах. Таким образом он предоставит астрономам беспрецедентные сведения о происхождении космоса, пишет Earth.

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По словам ученых из NASA с помощью телескопа SPHEREx впервые Вселенная будет представлена в 102 инфракрасных цветах. Наблюдая за инфракрасным светом, который излучают сотни миллионов звезд и галактик, астрономы смогут получить важную информацию об их составе и расстоянии от Земли. С помощью этих данных можно будет составить уникальную карту всего неба, которая не будет похожа на другие.

Одной из основных целей телескопа SPHEREx является изучение положений галактик для исследования физики космической инфляции. Это самое первое расширение Вселенной после Большого взрыва, которое продолжалось всего секунду. Исследование закономерностей распределения материи, которая расположилась таким образом в результате космической инфляции, поможет ученым лучше понять механизмы, лежащие в основе быстрого роста ранней Вселенной.

Также SPHEREx также будет захватывать свет, произведенный всеми галактиками в течение миллиардов лет, благодаря чему можно получить полное представление о производстве света во Вселенной. В NASA считают, что с помощью нового телескопа получится обнаружить самые тусклые и самые далекие источники света, например, галактики, которые не могут обнаружить другие телескопы.

В апреле 2025 года в космос будет запущен новый инфракрасный телескоп NASA под названием SPHEREx, который произведет революцию в наблюдениях за Вселенной Фото: NASA

Из-за того, что свету нужно время, чтобы пройти через пространство, он растягивается из-за расширения Вселенной и меняет длину волны. Анализируя этот растянутый свет, телескоп SPHEREx определит, когда он был выпущен и что он говорит о состоянии Вселенной в разные эпохи ее существования.

Также ученые хотят лучше понять распределение водяного льда, углекислого газа и других важных молекул в Млечном Пути. Эта информация поможет понять, как эти молекулы способствуют формированию планет. Уникальные приборы SPHEREx позволят ученым определить, где вода и другие молекулы наиболее сконцентрированы.

В NASA считают, что обзор всего неба с помощью SPHEREx обеспечит более многослойное понимание космических процессов и явлений. Наблюдая Вселенную в многочисленных инфракрасных цветах, телескоп создаст новую основу для будущих исследований и может показать скрытые аспекты истории космоса. В частности, с помощью новой обсерватории астрономы хотят получить ответы на вопросы, которые касаются происхождения галактик, быстрого расширения Вселенной и создания необходимых для жизни молекул.

Как уже писал Фокус, китайский космический телескоп обнаружил загадочный объект и это новое явление в космосе. Ученые считают, что обнаруженное кратковременное событие будет сложно увидеть с помощью других телескопов.

Также Фокус писал о том, что ученые впервые наблюдали создание атомов после взрыва килоновой, который возник в результате слияния двух нейтронных звезд.