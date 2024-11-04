Китайский космический телескоп обнаружил загадочный объект: это новое явление в космосе (фото)

Ученые считают, что обнаруженное кратковременное событие будет сложно увидеть с помощью других телескопов.

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Китайский космический телескоп Einstein Probe, который начал работу в январе этого года, обнаружил кратковременный космический объект, который мерцает, как фейерверк. Астрономы считают, что это потенциальный новый тип астрономического явления. Исследование опубликовано в журнале Science China: Physics, Mechanics & Astronomy, пишет Interesting Engineering.

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Космический телескоп Einstein Probe в этом году совершил несколько важных открытий, что помогает улучшить наше понимание Вселенной. Китайские ученые представили результаты некоторых наблюдений, в том числе сообщили об обнаружении странного объекта, который является источником рентгеновского излучения. Этот кратковременный объект по своим спектральным характеристикам и продолжительности существования не похож ни на одно известное подобное астрономическое явление. Это открытие может привести к новому пониманию Вселенной и самых экстремальных физических процессов, происходящих в ней, считают ученые.

Телескоп Einstein Probe, использует новую технологию обнаружения рентгеновского излучения, вдохновленную глазами омара, и предназначен для одновременного широкоугольного наблюдения за космосом и получения сфокусированных рентгеновских изображений. Цель китайского телескопа состоит в обнаружении кратковременных астрономических явлений, которые мерцают, как фейерверки в глубоком космосе.

Эти кратковременные космические "фейерверки" могут предоставить важную информацию о том, как формируются и развиваются разные астрономические объекты, а также информацию о самых экстремальных явлениях в космосе, которые связаны со звездами белыми карликами, нейтронными звездами, черными дырами и сверхновыми.

На этом изображении представлена первая рентгеновская карта всего неба, полученная китайским телескопом Einstein Probe Фото: CAS/CMG

Загадочное кратковременное явление, которое представляет собой мощную вспышку рентгеновского света, получило название EP240408a. Эта вспышка света длилась всего 12 секунд, причем за это время она стала в 300 раз ярче. Но рентгеновское излучение от неизвестного источника исходило еще в течение 10 дней. Ученые считают, что обнаруженное кратковременное событие будет сложно увидеть с помощью других телескопов.

Также Einstein Probe обнаружил несколько новых кратковременных источников рентгеновского излучения, среди которых ученые выделяют рентгеновскую двойную систему, получившую название EP240904a, которая включает черную дыру звездной массы и нейтронную звезду.

Самым далеким кратковременным истопником излучения, который удалось обнаружить Einstein Probe, является гамма-всплеск, названный EP240315a. Он произошел на расстоянии примерно 25,6 млрд световых лет от нас. По словам ученых, космический телескоп может увидеть гамма-всплески (наиболее яркие электромагнитные события, возникающие при слиянии нейтронных звезд или нейтронной звезды и черной дыры) в самой далекой ранней Вселенной. Это позволяет лучше понять экстремальные физические процессы в космосе.

Несмотря на то, что возраст Вселенной оценивается в 13,8 млрд лет, все это время она расширялась и продолжает делать это и сейчас. Поэтому самые далеки объекты в космосе находятся на расстоянии более 45 млрд световых лет от Земли.

Фокус уже писал о первых изображениях космоса, которые сделал Einstein Probe.

Также Фокус писал о том, что мощный взрыв в космосе создал самую маленькую черную дыру, а еще золото и серебро. Астрономы увидели, как в результате столкновения нейтронных звезд рождаются атомы.