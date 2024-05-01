Эйнштейн с "глазами омара": получены первые снимки космоса от инновационного телескопа (фото)

Остаток сверхновой и шаровое звездное скопление показал на первых изображениях рентгеновский телескоп Einstein Probe.

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Рентгеновский космический телескоп Einstein Probe, названный в честь Альберта Эйнштейна, отправился на орбиту 9 января этого года. Телескоп является совместным проектом Китая и Европейского космического агентства. Он уже начал вести наблюдение за Вселенной, находясь на высоте 600 км над поверхностью Земли, с помощью технологии "глаза омара", то есть обсерватория обладает широкоугольным зрением, которое имитирует органы зрения морского существа. Китайские ученые представили первые изображения космоса, которые сделал космический телескоп Einstein Probe, пишет Space.

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Проблема с рентгеновскими лучами заключается в том, что они имеют очень высокую энергию, а потому их сложно поймать с помощью стандартного детектора. Но рентгеновские телескопы обладают необходимыми детекторами, и все же они могут видеть рентгеновские лучи только в узком поле зрения. Еще 40 лет назад ученые выяснили, что для улучшения способности таких телескопов наблюдать за космосом можно адаптировать зрение омаров, глаза которых имеют очень большой угол обзора.

Рентгеновский космический телескоп Einstein Probe, названный в честь Альберта Эйнштейна, отправился на орбиту 9 января этого года Фото: space.com

Глаза омаров представляют собой совокупность крошечных трубочек, расположенных в виде параллельных квадратных пор на поверхности глаз, каждая из которых направлена в разном направлении. Свет попадает в трубки и отражается на сетчатку. В то время как глаза человека охватывают поле зрения размером примерно 120 градусов, омары имеют панорамное зрение размером 180 градусов.

Впервые технология "глаза омара" именно на космическом телескопе была использована на Einstein Probe. Он имеет два прибора: широкоугольный рентгеновский телескоп WXT и следящий рентгеновский телескоп FXT.

Первый как раз использует технологию "глаза омара", а потому может охватывать поле зрения размером 3600 квадратных градусов, то есть это 1/11 части всего неба на одном кадре. Всего за три вращения вокруг Земли телескоп WXT может получить изображение всего неба в рентгеновских лучах.

Шаровое звездное скопление Омега Центавра в рентгеновских лучах. Снимок телескопа Einstein Probe Фото: space.com

Этот прибор занимается поиском рентгеновских транзиентов, то есть случайных или одноразовых событий, как вспышки звезд или спящих черных дыр, которые внезапно начинают поглощать материю. Также прибор нацелен на поиск взрывов сверхновых и слияния нейтронных звезд.

Второй прибор, FXT, представляет собой более традиционный детектор рентгеновского излучения с более узким полем зрения. Он предлагает более подробные наблюдения за любыми рентгеновскими транзиентами, которые обнаружил прибор WXT.

Остаток сверхновой Корма А в рентгеновских лучах. Снимок телескопа Einstein Probe Фото: space.com

По словам китайских ученых, свой первый рентгеновский транзиент Einstein Probe обнаружил еще 19 февраля. Это было событие, связанное с длительным гамма-всплеском, вызванным взрывом массивной звезды. С тех пор телескоп обнаружил еще 141 подобный процесс, в том числе 127 звезд, которые выпускают вспышки рентгеновского излучения.

Также Einstein Probe получил изображения нескольких хорошо известных объектов в рентгеновских лучах, включая остаток сверхновой Корма А и гигантское шаровое звездное скопление Омега Центавра. Пока что Einstein Probe проходит процесс тестирования и настройки своих приборов и полноценную научную деятельность телескоп начнет в июне 2024 года.

Как уже писал Фокус, впервые на МКС летит космический корабль Starliner от компании Boeing с астронавтами на борту. Два астронавта впервые полетят на космическом корабле, который является усовершенствованной версией корабля программы "Аполлон".