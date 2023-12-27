Эйнштейн с глазами омара в космосе. Китайский телескоп раскроет секреты черных дыр (фото)

Использование инновационного телескопа может стать прорывом в астрономии, но о его запуске говорят очень мало.

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В январе 2024 года, если все пойдет по плану, китайская ракета-носитель серии "Чанчжэн" выведет в космос инновационный рентгеновский телескоп под названием "Эйнштейн". Этот проект реализует Китайская академия наук совестно с Европейским космическим агентством. Считается, что этот телескоп может совершить прорыв в рентгеновской астрономии, но почему-то запуск телескопа с "глазами омара" не получил должной огласки, пишет IFLScience.

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Атмосфера Земли поглощает фотоны высокой энергии, что благоприятно для жизни, но это значит, что исследования космоса в рентгеновских лучах нужно проводить за пределами планеты. Это еще не все проблемы, с которыми столкнулись астрономы, пытаясь исследовать эту часть спектра. Источники рентгеновского излучения гораздо более динамичны, чем источники видимого света или даже радиоволн.

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Вдохновленные огромным полем зрения, которое охватывают глаза омаров, физики более 30 лет назад предложили механизм для сканирования огромных участков космоса. И эту технологию удалось внедрить в космических телескопах только недавно.

Первый рентгеновский телескоп с "глазами омара" отправили в космос еще 3 года назад, но он был скорее доказательством работоспособности концепции, чем инструментом, способным проводить серьезные исследования.

Но в следующем году вместе с запуском рентгеновского телескопа "Эйнштейн", который имеет те самые "глаза омара", должен произойти настоящий прорыв в рентгеновской астрономии. Этот телескоп с помощью соответствующей технологии сможет одновременного сканировать 3600 квадратных градусов или 10% неба. А за три 96-минутных витка вокруг Земли он охватит почти все небо.

В январе 2024 года, если все пойдет по плану, китайская ракета-носитель серии "Чанчжэн" выведет в космос инновационный рентгеновский телескоп под названием "Эйнштейн" Фото: ESA

Возможно то, что запуск инновационного телескопа не получил должной огласки, связано с тем, что им управляет Китай. А эта страна не очень любит распространяться о своих научных проектах.

В обмен на предоставление части оборудования и технических консультаций Европейское космическое агентство (ЕКА) получит доступ к 10% данных телескопа. И благодаря этому европейские ученые все же недавно сообщили о запуске всему миру.

Согласно заявлению ЕКА, благодаря своей инновационной конструкции "Эйнштейн" может одновременно наблюдать за большими участками неба. Таким образом, ученые надеются обнаружить новые источники рентгеновского излучения, а также изучить поведение рентгеновского света, исходящего от известных объектов в течение длительных периодов времени.

Ученые надеются, что телескоп "Эйнштейн" улучшит понимание того, насколько распространены черные дыры и как они питаются материей, захваченной их гравитацией.

Захватив рентгеновские лучи, которые были выпущены в первые моменты взрывов сверхновых, телескоп сможет ответить на многие вопросы об этих событиях, которые не только создают черные дыры звездной массы, но и засеивают Вселенную химическими элементами.

Как уже писал Фокус, между США и Китаем началась космическая гонка и полем битвы станут точки Лагранжа.