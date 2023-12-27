Ейнштейн із очима омара в космосі. Китайський телескоп розкриє секрети чорних дір (фото)

Використання інноваційного телескопа може стати проривом в астрономії, але про його запуск говорять дуже мало.

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У січні 2024 року, якщо все піде за планом, китайська ракета-носій серії "Чанчжен" виведе в космос інноваційний рентгенівський телескоп під назвою "Ейнштейн". Цей проєкт реалізує Китайська академія наук спільно з Європейським космічним агентством. Вважається, що цей телескоп може зробити прорив у рентгенівській астрономії, але чомусь запуск телескопа з "очима омара" не набув належного розголосу, пише IFLScience.

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Атмосфера Землі поглинає фотони високої енергії, що сприятливо для життя, але це означає, що дослідження космосу в рентгенівських променях потрібно проводити за межами планети. Це ще не всі проблеми, із якими зіткнулися астрономи, намагаючись досліджувати цю частину спектра. Джерела рентгенівського випромінювання набагато динамічніші, ніж джерела видимого світла або навіть радіохвиль.

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Натхненні величезним полем зору, яке охоплюють очі омарів, фізики понад 30 років тому запропонували механізм для сканування величезних ділянок космосу. Проте цю технологію вдалося впровадити в космічних телескопах тільки нещодавно.

Перший рентгенівський телескоп із "очима омара" відправили в космос ще 3 роки тому, але він був радше доказом працездатності концепції, ніж інструментом, здатним проводити серйозні дослідження.

Але наступного року разом із запуском рентгенівського телескопа "Ейнштейн", який має ті самі "очі омара", має відбутися справжній прорив у рентгенівській астрономії. Цей телескоп за допомогою відповідної технології зможе одночасного сканувати 3600 квадратних градусів або 10% неба. А за три 96-хвилинні витки навколо Землі він охопить майже все небо.

У січні 2024 року, якщо все піде за планом, китайська ракета-носій серії "Чанчжен" виведе в космос інноваційний рентгенівський телескоп під назвою "Ейнштейн" Фото: ESA

Можливо, те, що запуск інноваційного телескопа не набув належного розголосу, пов'язано з тим, що ним керує Китай, а ця країна не дуже любить говорити про свої наукові проєкти.

В обмін на надання частини обладнання й технічних консультацій Європейське космічне агентство (ЄКА) отримає доступ до 10% даних телескопа. Завдяки цьому європейські вчені все ж таки нещодавно повідомили про запуск усьому світу.

Згідно із заявою ЄКА, завдяки своїй інноваційній конструкції "Ейнштейн" може одночасно спостерігати за великими ділянками неба. Так учені сподіваються виявити нові джерела рентгенівського випромінювання, а також вивчити поведінку рентгенівського світла, що виходить від відомих об'єктів протягом тривалих періодів часу.

Учені сподіваються, що телескоп "Ейнштейн" поліпшить розуміння того, наскільки поширені чорні діри та як вони живляться матерією, захопленою їхньою гравітацією.

Захопивши рентгенівські промені, які були випущені в перші моменти вибухів наднових, телескоп зможе відповісти на багато запитань щодо цих подій, які не тільки створюють чорні діри зоряної маси, а й засівають Всесвіт хімічними елементами.

Як уже писав Фокус, між США та Китаєм почалися космічні перегони, і полем битви стануть точки Лагранжа.