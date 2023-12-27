Телескоп Габбл зафіксував унікальну зустріч галактик: чому знімок обманює нас (фото)

Іноді зображення космосу можуть бути оманливими, що доводить нове зображення групи далеких спіральних галактик.

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Космічний телескоп Хаббл зафіксував зустріч чотирьох спіральних галактик, які дуже схожі одна на одну за своєю структурою. Дивлячись на знімок може здатися, що ці галактики тісно пов'язані між собою, але насправді це далеко не так. При чому слово "далеко" відіграє в цьому твердженні ключову роль. Про це пише Space.

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Головне місце на знімку посідає спіральна галактика під назвою NGC 1356, яка розташована в правій частині зображення. Вона найбільша за розміром з-поміж квартету, який сфотографував космічний телескоп Хаббл. Ця галактика розташована на відстані 550 млн світлових років від нас.

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Як видно на знімку, галактику NGC 1356 оточують ще три схожі за формою спіральні галактики. Над головним об'єктом на знімку розташована галактика LEDA 467699, а дуже близько до NGC 1356, зліва, видно галактику під назвою LEDA 95415. Ще одним учасником унікального зібрання галактик є галактика під назвою IC 1947, яку видно зліва далеко від решти трьох об'єктів.

Космічний телескоп Хаббл зафіксував зустріч чотирьох спіральних галактик, які дуже схожі одна на одну за своєю структурою. Дивлячись на знімок може здатися, що ці галактики тісно пов'язані між собою, але насправді це далеко не так Фото: ESA

Насправді, іноді, фотографії космосу можуть бути оманливими, що вкотре доводить зображення телескопа Хаббл. Судячи із зображення, може здатися, що деякі галактики пов'язані між собою. Наприклад, здається, що LEDA 95415 обмінюється своєю речовиною з NGC 1356. Що стосується інших об'єктів, то здається, що вони всі знаходяться близько до величезної галактики NGC 1356. На жаль, це не так. Насправді ці об'єкти розділяють величезні відстані. Але телескоп Хаббл здатний створювати фотографії галактик на різних відстанях, які з'являються на одному знімку разом.

Якщо NGC 1356 розташована на відстані 550 млн світлових років від нас, то її найближчий сусід на знімку, галактика LEDA 95415, знаходиться на відстані 840 млн світлових років від Землі. Тобто їх розділяє майже 300 млн світлових років. Така величезна відстань пояснює чому на зображенні LEDA 95415 виглядає меншою, ніж галактика NGC 1356. За словами вчених, насправді обидві спіральні галактики мають майже однаковий розмір.

Є ще одна особливість на цьому знімку, про яку варто обов'язково згадати. Спіральна галактика IC 1947, яка розташована в лівій частині зображення, здається найбільш віддаленою від головного величезного об'єкта на знімку. Але насправді, обидві галактики розташовані ближче. IC 1947 розташована на відстані 500 млн світлових років від нас, тобто з NGC 1356 її розділяє 50 млн світлових років. Виходить, що спіральна галактика IC 1947 розташована навіть ближче, ніж галактика LEDA 95415, яка здається найближчим сусідом NGC 1356.

Фокус уже писав про те, що за допомогою телескопа Хаббл астрономи знову змогли виявити загадкові темні плями, які з'являються в кільцях Сатурна. Ці особливості газового гіганта багато десятиліть збивають з пантелику вчених.

Також Фокус писав про те, що 30 років тому людство врятувало космічний телескоп Габбл. Тоді астронавти перетворили прийдешню невдачу на одну з найуспішніших космічних місій.