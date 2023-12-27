Телескоп Хаббл запечатлел уникальную встречу галактик: почему снимок обманывает нас (фото)

Иногда изображения космоса могут быть обманчивыми, что доказывает новое изображение группы далеких спиральных галактик.

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Космический телескоп Хаббл запечатлел встречу четырех спиральных галактик, которые очень похожи друг на друга по своей структуре. Глядя на снимок может показаться, что эти галактики тесно связаны между собой, но на самом деле это далеко не так. При чем слово "далеко" играет в этом утверждении ключевую роль. Об этом пишет Space.

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Главное место на снимке занимает спиральная галактика под названием NGC 1356, которая находится в правой части изображения. Она самая большая по размеру среды квартета, который сфотографировал космический телескоп Хаббл. Данная галактика находится на расстоянии 550 млн световых лет от нас.

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Как видно на снимке, галактику NGC 1356 окружают еще три похожие по форме спиральные галактики. Над главным объектом на снимке находится галактика LEDA 467699, а очень близко к NGC 1356, слева, видна галактика под названием LEDA 95415. Еще одним участником уникального собрания галактик является галактика под названием IC 1947, которую видно слева вдали от остальных трех объектов.

Космический телескоп Хаббл запечатлел встречу четырех спиральных галактик, которые очень похожи друг на друга по своей структуре. Глядя на снимок может показаться, что эти галактики тесно связаны между собой, но на самом деле это далеко не так Фото: ESA

На самом деле, иногда, фотографии космоса могут быть обманчивыми, что в который раз доказывает изображение телескопа Хаббл. Судя по изображению, может показаться, что некоторые галактики связаны между собой. Например, кажется, что LEDA 95415 обменивается своим веществом с NGC 1356. Что касается других объектов, то кажется, что они все находятся близко к огромной галактике NGC 1356. Увы, это не так. На самом деле эти объекты разделяют огромные расстояния. Но телескоп Хаббл способен создавать фотографии галактик на разных расстояниях, которые появляются на одном снимке вместе.

Если NGC 1356 находится на расстоянии 550 млн световых лет от нас, то ее ближайший сосед на снимке, галактика LEDA 95415, находится на расстоянии 840 млн световых лет от Земли. То есть их разделяет почти 300 млн световых лет. Такое огромное расстояние объясняет почему на изображении LEDA 95415 выглядит меньше, чем галактика NGC 1356. По словам ученых, на самом деле обе спиральные галактики имеют почти одинаковый размер.

Есть еще одна особенность на этом снимке, о которой стоит обязательно упомянуть. Спиральная галактика IC 1947, которая находится в левой части изображения, кажется наиболее удаленной от главного огромного объекта на снимке. Но в действительности, обе галактики находятся ближе. IC 1947 расположена на расстоянии 500 млн световых лет от нас, то есть с NGC 1356 ее разделяет 50 млн световых лет. Выходит, что спиральная галактика IC 1947 находится даже ближе, чем галактика LEDA 95415, которая кажется ближайшим соседом NGC 1356.

Фокус уже писал о том, что с помощью телескопа Хаббл астрономы снова смогли обнаружить загадочные темные пятна, которые появляются в кольцах Сатурна. Эти особенности газового гиганта многие десятилетия сбивают с толку ученых.

Также Фокус писал о том, что 30 лет назад человечество спасло космический телескоп Хаббл. Тогда астронавты превратили грядущую неудачу в одну из самых успешных космических миссий.