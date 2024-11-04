Китайський космічний телескоп виявив загадковий об'єкт: це нове явище в космосі (фото)

Вчені вважають, що виявлену короткочасну подію буде складно побачити за допомогою інших телескопів.

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Китайський космічний телескоп Einstein Probe, який розпочав роботу в січні цього року, виявив короткочасний космічний об'єкт, який мерехтить, як феєрверк. Астрономи вважають, що це потенційний новий тип астрономічного явища. Дослідження опубліковано в журналі Science China: Physics, Mechanics & Astronomy, пише Interesting Engineering.

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Космічний телескоп Einstein Probe цього року здійснив кілька важливих відкриттів, що допомагає поліпшити наше розуміння Всесвіту. Китайські вчені представили результати деяких спостережень, зокрема повідомили про виявлення дивного об'єкта, який є джерелом рентгенівського випромінювання. Цей короткочасний об'єкт за своїми спектральними характеристиками і тривалістю існування не схожий на жодне відоме подібне астрономічне явище. Це відкриття може призвести до нового розуміння Всесвіту і найекстремальніших фізичних процесів, що відбуваються в ньому, вважають учені.

Телескоп Einstein Probe використовує нову технологію виявлення рентгенівського випромінювання, натхненну очима омара, і призначений для одночасного ширококутного спостереження за космосом і отримання сфокусованих рентгенівських зображень. Мета китайського телескопа полягає у виявленні короткочасних астрономічних явищ, які мерехтять, як феєрверки в глибокому космосі.

Ці короткочасні космічні "феєрверки" можуть надати важливу інформацію про те, як формуються і розвиваються різні астрономічні об'єкти, а також інформацію про найекстремальніші явища в космосі, що пов'язані із зірками білими карликами, нейтронними зірками, чорними дірами і надновими.

На цьому зображенні представлена перша рентгенівська карта всього неба, отримана китайським телескопом Einstein Probe Фото: CAS/CMG

Загадкове короткочасне явище, яке являє собою потужний спалах рентгенівського світла, отримало назву EP240408a. Цей спалах світла тривав лише 12 секунд, причому за цей час він став у 300 разів яскравішим. Але рентгенівське випромінювання від невідомого джерела виходило ще протягом 10 днів. Вчені вважають, що виявлену короткочасну подію буде складно побачити за допомогою інших телескопів.

Також Einstein Probe виявив кілька нових короткочасних джерел рентгенівського випромінювання, серед яких учені виокремлюють рентгенівську подвійну систему, яка дістала назву EP240904a, що охоплює чорну діру зоряної маси та нейтронну зірку.

Найвіддаленішим короткочасним випромінювачем, який вдалося виявити Einstein Probe, є гамма-сплеск, названий EP240315a. Він стався на відстані приблизно 25,6 млрд світлових років від нас. За словами вчених, космічний телескоп може побачити гамма-сплески (найяскравіші електромагнітні події, що виникають під час злиття нейтронних зірок або нейтронної зірки і чорної діри) у найдальшому ранньому Всесвіті. Це дає змогу краще зрозуміти екстремальні фізичні процеси в космосі.

Попри те, що вік Всесвіту оцінюють у 13,8 млрд років, увесь цей час він розширювався та продовжує робити це й зараз. Тому найвіддаленіші об'єкти в космосі розташовуються на відстані понад 45 млрд світлових років від Землі.

Фокус уже писав про перші зображення космосу, які зробив Einstein Probe.

Також Фокус писав про те, що потужний вибух у космосі створив найменшу чорну діру, а ще золото і срібло. Астрономи побачили, як унаслідок зіткнення нейтронних зірок народжуються атоми.