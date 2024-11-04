Потужний вибух у космосі створив найменшу чорну діру, а також золото і срібло (фото)

Астрономи побачили, як унаслідок зіткнення нейтронних зірок народжуються атоми.

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За допомогою космічного телескопа Хаббл астрономи побачили масштабний вибух у космосі, що виник під час зіткнення двох нейтронних зірок. Унаслідок вибуху виникала найменша з усіх відомих чорних дір, а також були створені золото, срібло та уран. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Space.

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Нейтронні зірки народжуються, коли зірки, принаймні у 8 разів масивніші за Сонце, не мають більше змоги підтримувати термоядерний синтез у ядрі та протистояти власній гравітації. Зрештою зовнішні шари масивної зірки розлітаються космосом унаслідок вибуху наднової. Залишається лише дуже щільний зоряний залишок діаметром від 12 до 20 км.

Стиснення ядра масивної зірки призводить до того, що електрони і протони об'єднуються і створюють величезну кількість таких частинок, як нейтрони. Саме нейтронні зірки відіграють ключову роль у створенні хімічних елементів, які важчі за залізо. Річ у тім, що навіть наймасивніші зірки не можуть створити у своїх надрах нічого важчого.

У дуже рідкісних випадках нейтронні зірки існують у парах і з часом починають обертатися так близько, що їхня взаємна гравітація притягує об'єкти один до одного. Це призводить до зіткнення нейтронних зірок. У підсумку відбувається вибух відомий як кілонова.

Під час вибуху в космос відлітає багата на нітрони матерія, температура якої в тисячі разів більша за температуру Сонця. Вважається, що така температура існувала в найперші секунди після Великого вибуху.

На ілюстрації показано хмару матеріалу, що викидається внаслідок зіткнення нейтронних зірок Фото: space.com

Після вибуху кілонової формується чорна діра, а атоми, що залишилися навколо, в хмарі плазми, що остигає, швидко захоплюють вільні нейтрони і вільні електрони. У результаті цього процесу створюються такі важкі хімічні елементи, як золото, срібло та уран. Астрономи якраз стали свідками цього процесу.

За допомогою космічного телескопа Габбл вчені спостерігали зіткненням двох нейтронних зірок у галактиці NGC 4993 на відстані 130 млн світлових років від нас. Світло від вибуху кілонової було настільки яскравим, як якби об'єдналося світло сотень мільйонів Сонць.

У результаті дослідження вчені отримали нову інформацію про зіткнення нейтронних зірок, виявили створення найменшої чорної діри, а також наблизилися до розгадки багатьох секретів кілонових.

За словами вчених, вони спостерігали, як атомні ядра й електрони об'єднуються після вибуху. Уперше астрономам вдалося побачити момент створення атомів, виміряти температуру плазми, що залишалася після вибуху, і вивчити фізику кілоновій на мікроскопічному рівні.

Як уже писав Фокус, виявлена структура навколо зірки Вега спантеличила вчених. Астрономи отримали нові зображення диска з уламків, що оточують одну з найяскравіших зірок, і виявилося, що він ідеально гладкий. Це велика проблема для розуміння зоряних систем.

Також Фокус писав про нове дослідження, яке виявило справжнє джерело походження міжзоряного об'єкта, який врізався в Землю 10 років тому.