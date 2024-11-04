Виявлена структура навколо зірки Вега спантеличила вчених: відбувається щось дивне (фото)

Астрономи отримали нові зображення диска з уламків, що оточують одну з найяскравіших зірок, і виявилося, що він ідеально гладкий. Це велика проблема для розуміння зоряних систем.

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За допомогою космічних телескопів Габбл і Вебб астрономи провели нове ретельне дослідження однієї з найяскравіших зірок у нічному небі — зірки Вега в сузір'ї Ліри. Вона розташована на відстані приблизно 25 світлових років від нас і оточена диском діаметром приблизно 160 млрд км, що складається з уламків, які залишилися після формування зірки. Саме в таких дисках виникають планети. Але вчені не виявили доказів існування гігантських планет навколо Веги. Астрономи побачили ідеальне коло без будь-яких руйнувань, які б вказували на формування таких планет. І це дуже сильно спантеличило астрономів, адже доведеться змінити розуміння формування планетних систем. Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal, пише Forbes.

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Наразі відомо, що планети народжуються в диску з газу та пилу навколо молодих зірок. Ці протопланетні диски є залишком газової хмари, з якої сформувалася зірка. Ще у 80-х роках минулого століття астрономи виявили, що навколо зірки Вега, яка знаходиться на відстані приблизно 25 світлових років від нас, знаходиться протопланетний диск. Три роки тому астрономи припустили, що навколо Веги обертається планета розміром з Нептун, але нове відкриття все змінює.

Зображення протопланетного диска зірки Вега. Знімок телескопа Вебб Фото: NASA

У зірки Вега, якій 455 млн років (вона в 10 разів молодша за Сонце і в 40 разів яскравіша за нашу зірку), як показали нові спостереження, ідеально гладкий протопланетний диск. Тобто в ньому немає опуклостей і нерівностей, які виникають під час формування планет. За словами вчених, цей диск є унікальним і не схожий на жоден протопланетний диск навколо інших зірок.

Вега є дуже важливою зіркою для астрономів, адже вона є стандартом для вимірювання яскравості або зоряної величини для всіх відомих зірок. зоряна величина Веги дорівнює нулю.

Але гладкість диска Веги збиває з пантелику астрономів, оскільки це означає, що склад її системи відрізняється від Сонячної системи. Дослідження показує, що там точно немає планет з масою Нептуна і більше. Таким чином нове відкриття змушує вчених переосмислити розуміння формування планетних систем.

Зображення протопланетного диска зірки Вега. Знімок телескопа Габбл Фото: NASA

У Веги відсутні відмінні риси формування планет, а значить існують альтернативні механізми цього процесу, кажуть учені.

Схожа на Вегу зірка Фомальгаут, яка також розташована на відстані 25 світлових років від нас, віком 440 млн років, має три пояси уламків. За словами вчених, ці зірки дуже схожі, але збиває з пантелику те, що під час формування планетних систем діє одна й та сама фізика в обох системах. Але біля Фомальгаута найімовірніше є багато планет, а біля Веги невідомо чи є вони взагалі. Ще належить з'ясувати, чи вплинула на протопланетний диск сама зірка або ж навколозоряне середовище.

Як уже писав Фокус, учені з'ясували, звідки насправді прибув на Землю міжзоряний об'єкт у 2014 році. Автори дослідження спростовують заяву астрофізика Аві Леба, що на нашу планету прибув об'єкт з іншої зоряної системи.

Також Фокус писав про нове дослідження, згідно з яким, під час сильного зближення небезпечного астероїда Апофіс із Землею гравітація нашої планети сильно змінить космічний камінь.