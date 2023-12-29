Слідом за Китаєм. Ракета SpaceX вивела в космос секретний військовий літак США: що відомо (відео)

Цей запуск ознаменував собою ще одну подію в суперництві США та Китаю в космосі.

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Секретний космічний літак США під назвою X-37B вирушив у свою сьому місію на борту ракети-носія Falcon Heavy від компанії SpaceX 28 грудня. Уперше X-37B вивела в космос саме ця ракета, яка здатна відправити його на вищу орбіту, ніж будь-коли до цього. Як і під час попередніх місій, на борту багаторазового космічного літака немає екіпажу, пише The Guardian.

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Запуск секретного американського космічного літака X-37B відбувся на два тижні пізніше, ніж було заплановано. У середині грудня було зроблено три спроби відправити його в космос, але запуск переносили то через погану погоду, то через невідомі технічні проблеми.

Ракета-носій Falcon Heavy відправила на орбіту X-37B через два тижні після того, як у космос полетів схожий китайський секретний космічний літак під назвою "Шеньлун". Якщо в американського безпілотного літака відбувся вже сьомий політ у космос, то "Шеньлун" вирушив у свою третю місію, як уже писав Фокус. Так вихід на орбіту X-37B ознаменував ще одну подію в суперництві США та Китаю в космосі.

Запуск секретного американського космічного літака X-37B (на фото) відбувся на два тижні пізніше, ніж було заплановано Фото: Boeing

Відомо, що X-37B — це військовий літак, на борту якого Пентагон тестує в космосі різні технології. Уперше він вирушив на орбіту ще 2010 року. Попередня, шоста місія, завершилася в листопаді 2022 року, і це був найтриваліший політ для X-37B — він провів на орбіті 908 днів.

Космічний літак для Пентагону побудувала компанія Boeing, і він нагадує космічні шатли NASA, хоча й у 4 рази менший — його довжина 9 метрів. Літак виводить на орбіту ракета-носій, а приземляється він в автономному режимі, як звичайний літак. Відомо, що X-37B може літати в космосі на висоті від 240 до 800 км. Але в Пентагоні не повідомили, на яку висоту цього разу вирушив X-37B, проте ракета-носій Falcon Heavy здатна вивести його на вищу орбіту, ніж будь-коли до цього.

Якщо в американського безпілотного літака відбувся вже сьомий політ у космос, то "Шеньлун" (на фото) вирушив у свою третю місію Фото: space.com

У межах сьомої місії на борту X-37B знову буде проведено різноманітні секретні експерименти й випробування невідомих технологій. Також буде проведено експеримент на замовлення NASA, у межах якого вчені хочуть отримати дані про те, як на насіння рослин впливає тривалий вплив космічного випромінювання.

Точно невідомо, скільки цього разу триватиме місія літака X-37B, але деякі експерти вважають, що секретний літак може повернутися на Землю в червні 2026 року. Кожна місія минула місія була довшою за попередню, тому сьомий політ у космос може стати рекордним. Наприклад, перша місія X-37B тривала 224 дні, а п'ята — 780 днів.

Фокус уже писав про те, що китайський літак "Шеньлун" після виходу на орбіту випустив у космос кілька невідомих об'єктів, які відправляли загадкові сигнали.

Також Фокус писав про те, які важливі місії в космос відбудуться у 2024 році. На нас очікує довгоочікуване повернення людини на орбіту Місяця, а також унікальні місії до Марса та Юпітера.