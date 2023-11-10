Секретний космічний літак США вирушає в новий загадковий політ: що відомо (фото)

Як завжди, місія літака X-37B засекречена, але все ж є деяка інформація про новий політ у космос.

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Покритий завісою таємниці космічний літак X-37B вирушить у космос у рамках своєї сьомої місії 7 грудня цього року. На відміну від попередніх польотів, на орбіту його виведе ракета-носій Falcon Heavy від компанії SpaceX. Що відомо про нову місію, а також про те, що це за секретний літак, пише Space.

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Згідно з повідомленням Космічних сил США, загадковий багаторазовий космічний літак X-37B, що належить їм, полетить на орбіту 7 грудня цього року за допомогою ракети-носія Falcon Heavy. Нова, вже сьома за рахунком, секретна місія в космос отримала назву USSF-52.

Цей літак, створений компанією Boeing, уперше отруїли в космос 2010 року. Перші чотири запуски на орбіту забезпечували ракети-носії Atlas V, інші два — ракети-носії Falcon 9 від компанії SpaceX. Чому для нового польоту було обрано нову ракету-носій невідомо. Експерти припускають, що це може бути пов'язано зі змінами конструкції космічного літака X-37B, а також із тим, що на його борту розміщене важче корисне навантаження.

Космічний літак X-37B Фото: Boeing

Про цю місію, як і про попередні майже немає жодної інформації, адже Космічні сили США не повідомляють багатьох подробиць про такі польоти. Також ніколи не відомо, на якій саме орбіті літає літак і як довго він перебуватиме в космосі. Часто стає відомо лише про дату запуску та про факт повернення на Землю після закінчення місії.

Представники Космічних сил США повідомили лише про те, що секретний літак літатиме на тій самій орбіті, що й раніше, і його знову використовуватимуть як випробувальний полігон для нових експериментальних технологій. Також відомо, що за підсумками польоту, американські військові мають отримати більш розширені дані про космічне середовище, а також про працездатність невідомих широкому загалу технологій. Точно відомо, що на борту X-37B буде проведено експеримент на замовлення NASA, в раках якого буде вивчено вплив космічного випромінювання на насіння різних рослин.

Покритий завісою таємниці космічний літак X-37B вирушить у космос у рамках своєї сьомої місії 7 грудня цього року. На відміну від попередніх польотів, на орбіту його виведе ракета-носій Falcon Heavy від компанії SpaceX Фото: Boeing

Також відомо, що ця місія буде тривалою, але скільки саме часу вона займе, як завжди, не повідомляється. Наприклад, шоста місія космічного літака X-37B завершилася його приземленням на Землю 12 листопада минулого року. Її тривалість склала 908 днів і це був найтриваліший політ у космос для літака X-37B, який розпочався 17 травня 2020 року.

Шоста місія космічного літака X-37B завершилася його приземленням на Землю 12 листопада минулого року. Її тривалість становила 908 днів Фото: Boeing

Під час п'ятого польоту в космос цей літак провів на орбіті 780 днів, під час четвертого — 718 днів, під час третього — 674 дні, під час другого — 468 днів, а дебютний політ, що розпочався та завершився 2010 року, тривав 224 дні.

До речі, нещодавно Космічні сили США представили цікаве зображення, на якому показано космічний літак, що чимось нагадує загадковий X-37B. Американські військові повідомили, що це просто художнє зображення літака-перехоплювача, який, судячи з картини, збирається атакувати супутник противника. Згідно із заявою, це зображення не має відношення до реальності.

Нещодавно Космічні сили США представили цікаве зображення, на якому показано космічний літак, що чимось нагадує загадковий X-37B Фото: space.com

Як уже писав Фокус, крихітна камера апарату ЄКА зробила незвичайний знімок Землі з космосу. Дивлячись на цей знімок створюється враження, що він зроблений на камери дуже старого мобільного телефону. Але з огляду на розмір камери, яка зробила зображення, немає нічого дивного.