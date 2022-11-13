900 днів у космосі. Секретний космічний літак США завершив свою рекордну загадкову місію

Космічний літак провів на орбіті на 4 місяці більше часу, ніж під час усіх попередніх польотів.

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Секретний американський космічний літак X-37B закінчив свою рекордну загадкову місію. Він провів у космосі 908 днів та приземлився у Космічному центрі імені Кеннеді НАСА у штаті Флорида 12 листопада. Це був уже шостий політ для цього безпілотного літального апарату, який у своїх цілях активно використовують американські військові, пише Space.

Ця місія, як і всі попередні місії космічного літака X-37B є загадкою для громадськості. Космічні сили США ніколи не повідомляють про траєкторію польоту літака, а також про те, коли закінчиться його місія. Також часто залишаються загадкою його секретні експерименти у космосі.

Космічний літак X-37B, який був створений компанією Boeing, провів у космосі рекордні 908 днів. Це на 4 місяці довше, ніж тривалість попередніх п'яти польотів.

Незважаючи на секретність місії, відомо, що на борту літака, окрім різних секретних вантажів, знаходився спеціальний прилад від Космічних сил США. Цей пристрій розміром з коробку для піци призначений для перетворення сонячної енергії на мікрохвилі, які потім можуть бути передані на Землю. За словами учасників експерименту, робота цього приладу допоможе наблизити використання космічної сонячної енергії до реальності.

[ + – ] Космічний літак X-37B, який був створений компанією Boeing, провів у космосі рекордні 908 днів. Це на 4 місяці довше, ніж тривалість попередніх п'яти польотів. Фото: Boeing

Також стало відомо, що на борту космічного літака був секретний військовий супутник FalconSat-8, який випустили у космос ще в жовтні минулого року і який залишається на орбіті й сьогодні.

Згідно із заявою компанії Boeing, на космічному літаку проводилися експерименти для NASA. Зокрема це стосується вивчення космічного випромінювання на насіння рослин, а також реакції різних речовин на космічне середовище.

Експерти вважають, що у Космічних сил США в арсеналі є цілих два космічні літаки X-37B. І на сьогодні цей дует виконав уже 6 космічних місій, кожна з яких має назву OTV та порядковий номер. Тобто остання секретна місія, що закінчилася, мала назву OTV-6.

Космічний літак X-37B нагадує на вигляд знамениті космічні шатли NASA, які перестали літати на орбіту з 2011 року. Але цей літак набагато менший. Якщо довжина шатла, який до того ж пілотувався, становила 37 м, то довжина X-37B — всього 8,8 м.

[ + – ] Космічний літак X-37B нагадує на вигляд знамениті космічні шатли NASA, які перестали літати на орбіту з 2011 року. Але цей літак набагато менший. Якщо довжина шатла, який до того ж пілотувався, становила 37 м, то довжина X-37B — всього 8,8 м Фото: Boeing

Список місій секретного космічного літака X-37B:

Перший політ тривав з 22 квітня 2010 року до 3 грудня того ж року. Тривалість місії — 224 дні.

Другий політ тривав із 5 березня 2011 року до 16 червня 2012 року. Тривалість місії — 468 днів.

Третій політ тривав з 11 грудня 2012 року до 17 жовтня 2014 року і його тривалість становила 674 дні.

Четвертий політ розпочався 20 травня 2015 року та закінчився 7 травня 2015 року. Його тривалість — 718 днів.

П'ятий політ був ще довшим і тривав 780 днів з 7 вересня 2017 року до 27 жовтня 2019 року.

І останній на сьогодні політ тривав з 17 травня 2020 року по 12 листопада 2022 року і це поки що є рекордом тривалості перебування в космосі для даного літального апарату — 908 днів.

Як уже було сказано вище, всі польоти секретного літального апарату вкриті таємницею, але в Космічних силах США описують цей літак як випробувальний майданчик для різних технологій. Яких залишається загадкою.

Як писав Фокус, вже понад 3 місяці в космосі знаходиться китайський конкурент літака X-37B, назва якого невідома. Американським військовим стало відомо, що цей засекречений літальний апарат КНР доставив у космос не менш секретний вантаж.