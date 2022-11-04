Секретний китайський космічний літак вивів на орбіту загадковий об'єкт: що це може бути

За 90 днів перебування у космосі таємничий літальний апарат КНР надав для американських військових ще одну головоломку.

Related video

Дані військових із Космічних сил США показують, що кілька днів тому надсекретний китайський космічний літак відправив у космос не менш загадковий об'єкт. В експертів з цього приводу є кілька припущень, що це може бути, пише Futurism.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

Ще в серпні з космодрому Цзюцюань у Китаї, до космосу вирушила ракета-носій "Чанчжен 2F". Як уже писав Фокус, американські військові припустили, що ця ракета вивела в космос засекречений багаторазовий китайський космічний літак.

Про те, що собою являє цей літак, досі точно невідомо, як невідомі його цілі та характеристики. Хоча Китай заявив, що це випробувальний експериментальний космічний корабель, деякі експерти припустили, що він, швидше за все, схожий на не менш секретний американський космічний літак під назвою X-37B. Він уже до речі, виконує шосту місію у космосі.

[ + – ] Ще в серпні були показані уламки ракети, яка вивела в космос секретний китайський космічний літак

Для Китаю запуск космічного літака у серпні став другим подібним стартом за два роки. Перший відбувся ще у вересні 2020 року і ця місія тривала лише 2 дні. Але тоді американські військові зафіксували випуск цих літальних апаратів невідомого об'єкта в космос, який транслював зашифровані сигнали.

Тепер фахівці з Космічних сил США зареєстрували факт випуску з таємничого космічного літака також невідомого об'єкта, який рухається тією самою орбітою, що й літак, на висоті приблизно 600 км над Землею. Також він летить у безпосередній близькості від космічного літака, як зазначають експерти.

[ + – ] Експерти припускають, що так може виглядати нова секретна космічна розробка Китаю Фото: Forbes

Але що це за об'єкт залишається загадкою, адже немає інформації про те, що із собою взяв на орбіту космічний літак ще в серпні цього року. Китай не оприлюднив жодної інформації про цей політ протягом останніх трьох місяців. І досі не відомо навіть як точно виглядає космічний літак, хоча експерти припускають, що він може бути за розмірами таким самим, як і американський X-37B, тобто довжиною майже 9 метрів.

Деякі експерти припускають, що таємничим об'єктом може бути супутник, призначений для спостереження за польотом космічного літака КНР. Можливо, Китай так перевіряє нову технологію виведення корисних вантажів на орбіту. За словами астронома Джонатана Макдавелла, який займається відстеженням космічних кораблів, цей об'єкт може бути модулем космічного літака.

[ + – ] Хоча Китай заявив, що це випробувальний експериментальний космічний корабель, деякі експерти припустили, що він, швидше за все, схожий на не менш секретний американський космічний літак під назвою X-37B (на фото). Він уже до речі виконує шосту місію у космосі Фото: Boeing

Експерти також не знають, коли секретний космічний літак повернеться назад на Землю, враховуючи його тривалу місію в космосі. Але американські військові на основі супутникових знімків, які показали підвищену активність на одному з китайських космодромів, припустили, що він повернеться з космосу вже скоро.

Фокус уже писав про те, що на Землю падає китайська космічна ракета, яка може приземлитися будь-де. Ця ракета-носій вивела в космос третій модуль орбітальної станції КНР і вже вчетверте за 2 роки вирушила у неконтрольований спуск на Землю.

Також Фокус писав про те, що найпотужніша у світі ракета від SpaceX відправила в космос американський секретний військовий вантаж. Відомо, що це шість космічних апаратів, мета яких засекречена космічними силами США.