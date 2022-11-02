Найпотужніша ракета у світі від SpaceX відправила до космосу американський секретний військовий вантаж (відео)

Тяжка ракета-носій Falcon Heavy доставила на орбіту секретне обладнання для Космічних сил США.

Related video

У свій перший політ у космос через більш ніж 3 роки, 1 листопада вирушила важка ракета-носій Falcon Heavy від компанії SpaceX. Ця космічна ракета є найпотужнішою у світі з тих, що використовуються на сьогодні. Вона вивела на навколоземну орбіту кілька секретних вантажів, призначених для американських військових. Сама місія у Космічних силах США пройшла під кодовою назвою USSF-44, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Перший за 40 місяців політ ракети Falcon Heavy відбувся успішно і згідно із заявами SpaceX, вона виконала поставлене перед нею завдання. Тобто ракета вивела на орбіту шість космічних апаратів, які мають військове призначення. Принаймні ці апарати вирушили до космосу на замовлення Космічних сил США.

Місія під назвою USSF-44 мала секретний характер, тому багато подробиць про те, що це за космічні апарати немає. Згідно з заявою американських військових, ці корисні вантажі мають покращити зв'язок, займатимуться моніторингом космічної погоди, а також перевірять нові технології. Які саме – невідомо. Відомо лише про те, що ці секретні апарати для військових США піднялися на висоту 35,5 тисячі кілометрів над Землею.

[ + – ] Перший за 40 місяців політ ракети Falcon Heavy відбувся успішно і згідно із заявами SpaceX, вона виконала поставлене перед нею завдання. Тобто ракета вивела на орбіту шість космічних апаратів, які мають військове призначення. Принаймні ці апарати вирушили до космосу на замовлення Космічних сил США Фото: Скриншот

Особливістю ракети Falcon Heavy є те, що її перший ступінь та бічні прискорювачі можна використовувати повторно у наступних запусках. Це одна з найбільших і найпотужніша на сьогодні ракета у світі. Її висота складає 70 метрів. Її перевершує за своїми параметрами тільки важка ракета-носій Space Launch System, яка все ж таки до кінця року повинна вирушити у свою першу подорож до Місяця.

Четвертий за всю історію існування ракети Falcon Heavy запуск у космос відбувся із Космічного центру імені Кеннеді. Третій запуск відбувся понад три роки тому, а саме у червні 2019 року. Для порівняння найпопулярніша багаторазова космічна ракета SpaceX під назвою Falcon 9 виконує польоти в космос майже щотижня. Важливо відзначити, що Falcon Heavy пройшла деяку модернізацію, що покращила її технічні характеристики.

Традиційно після того, як запрацювали всі 27 двигунів ракети, відбувся запуск, через кілька хвилин бічні прискорювачі відокремилися від ракети і через 8 хвилин після запуску приземлилися назад. Через 4 хвилини після запуску центральний прискорювач Falcon Heavy відокремився від верхнього ступеня і спустився в Атлантичний океан.

[ + – ] Традиційно після того, як запрацювали всі 27 двигунів ракети, відбувся запуск, через кілька хвилин бічні прискорювачі відокремилися від ракети і через 8 хвилин після запуску приземлилися назад Фото: SpaceX

Цього разу було прийнято рішення більше не використовувати цей прискорювач у майбутньому, але він "пожертвував" собою для того, щоб верхній ступінь ракети міг вивести секретний вантаж на висоту більш ніж 35 тисяч кілометрів.

Фокус вже писав, що влітку цього року під час випробувань нової ракети SpaceX стався вибух на стартовому майданчику. Внаслідок цього ракета Starship горіла протягом години.

Також Фокус писав про те, що SpaceX разом із NASA хочуть збільшити термін служби космічного телескопа Хаббл. І з цим допоможуть комерційні запуски космічних кораблів компанії Ілона Маска.