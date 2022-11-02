Самая мощная ракета в мире от SpaceX отправила в космос американский секретный военный груз (видео)

Тяжелая ракета-носитель Falcon Heavy доставила на орбиту секретное оборудование для Космических сил США.

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В свой первый полет в космос за более чем 3 года, 1 ноября отправилась тяжелая ракета-носитель Falcon Heavy от компании SpaceX. Эта космическая ракета является самой мощной в мире из тех, которые используются на сегодня. Она вывела на околоземную орбиту несколько секретных грузов, которые предназначены для американских военных. Сама миссия в Космических силах США прошла под кодовым названием USSF-44, пишет Space.

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Первый за 40 месяцев полет ракеты Falcon Heavy состоялся успешно и согласно заявлениям SpaceX, она выполнила поставленную перед ней задачу. То есть ракета вывела на орбиту, шесть космических аппаратов, которые имеют военное предназначение. По крайней мере эти аппараты, отправились в космос по заказу Космических сил США.

Миссия под названием USSF-44 имела секретный характер, а потому много подробностей о том, что это за космические аппараты нет. Согласно заявлению американских военных, эти полезные грузы должны улучшить связь, будут заниматься мониторингом космической погоды, а также испытают новые технологии. Какие именно – не известно. Известно только о том, что эти секретные аппараты для военных США поднялись на высоту в 35,5 тысяч км над Землей.

[ + – ] Первый за 40 месяцев полет ракеты Falcon Heavy состоялся успешно и согласно заявлениям SpaceX, она выполнила поставленную перед ней задачу. То есть ракета вывела на орбиту, шесть космических аппаратов, которые имеют военное предназначение. По крайней мере эти аппараты, отправились в космос по заказу Космических сил США Фото: Скриншот

Особенностью ракеты Falcon Heavy является то, что ее первую ступень и боковые ускорители можно использовать повторно при следующих запусках. Это одна из крупнейших и самая мощная на сегодня ракета в мире. Ее высота составляет 70 метров. Ее превосходит по своим параметрам только тяжелая ракета-носитель Space Launch System, которая все же до конца года должна отправится в свое первое путешествие к Луне.

Четвертый за всю историю существования ракеты Falcon Heavy запуск в космос состоялся из Космического центра имени Кеннеди. Третий запуск состоялся более трех лет назад, а именно в июне 2019 года. Для сравнения самая популярная многоразовая космическая ракета SpaceX под названием Falcon 9 выполняет полеты в космос почти каждую неделю. Важно отметить, что Falcon Heavy прошла некоторую модернизацию, что улучшило ее технические характеристики.

Традиционно, после того, как заработали все 27 двигателей ракеты, состоялся запуск, через несколько минут боковые ускорители отделились от ракеты и через 8 минут после запуска приземлились обратно. Через 4 минуты после запуска центральный ускоритель Falcon Heavy отделился от верхней ступени и спустился в Атлантический океан.

[ + – ] Традиционно, после того, как заработали все 27 двигателей ракеты, состоялся запуск, через несколько минут боковые ускорители отделились от ракеты и через 8 минут после запуска приземлились обратно Фото: SpaceX

В этот раз было принято решение больше не использовать этот ускоритель в будущем, но он "пожертвовал" собой для того, чтобы верхняя ступень ракеты могла вывести секретный груз на высоту в более чем 35 тысяч км.

Фокус уже писал, что летом этого года во время испытаний новой ракеты SpaceX, произошел взрыв на стартовой площадке. В результате этого ракета Starship горела в течение часа.

Также Фокус писал о том, что SpaceX совместно с NASA хотят увеличить срок службы космического телескопа Хаббл. И в этом помогут коммерческие запуски космических кораблей компании Илона Маска.