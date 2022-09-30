Выход на пенсию откладывается. SpaceX и NASA планируют продлить жизнь телескопа Хаббл

NASA заявило о возможных планах использовать коммерческие полеты SpaceX для продления жизни телескопа.

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29 сентября состоялась совместная пресс-конференция руководителей NASA и компании SpaceX, в которой приняли участие руководители проекта космического телескопа Хаббл, а также известный космический турист, миллиардер Джаред Айзекман. Во время общения с журналистами представители NASA заявили о том, что рассматривают возможность использовать коммерческие космические полеты для научных миссий. В частности, это касается обслуживания телескопа Хаббл, пишет Space.

На пресс-конференции посвященной будущему сотрудничеству NASA с компанией SpaceX прозвучала мысль о том, что ученые проводят необходимые расчеты для того, чтобы использовать космический корабль Dragon для доставки астронавтов к телескопу Хаббл. С помощью этой возможной миссии можно будет изменить орбиту телескопа, то есть поднять обсерваторию немного выше, а также провести необходимые улучшения его приборов.

[ + – ] Космчиеский телескоп Хаббл Фото: ESA

Никаких особых подробностей возможной предстоящей пилотируемой миссии к телескопу Хаббл в NASA не раскрыли. Но присутствие на брифинге космического туриста, миллиардера Джареда Айзекмана, который станет командиром новой коммерческой миссии SpaceX Polaris Dawn может свидетельствовать о том, что полет к телескопу все же состоится.

[ + – ] Джаред Айзекман Фото: SpaceX

"В космосе уже работает новый космический телескоп Уэбба, но при этом свое значение не потерял телескоп Хаббл. Возможно нужно продлить ему жизнь. Это интересная мысль", — сказал Айзекман.

Телескопу Хаббл уже 32 года, и он продолжает свою работу в космосе не в последнюю очередь благодаря тому, что NASA уже 5 раз отправляло к нему астронавтов для ремонта и модернизации. Первый такой полет состоялся в 1993 году, а последний на сегодня — в 2009 году.

Поэтому, если телескоп Хаббл еще так важен для науки, то самое время подумать о новой ремонтной миссии. Тем более что в прошлом году у телескопа возникли значительные проблемы с его приборами и была угроза остановки его работы. Фокус уже писал о том, как NASA справилось с неполадками.

[ + – ] Телескопу Хаббл уже 32 года, и он продолжает свою работу в космосе не в последнюю очередь благодаря тому, что NASA уже 5 раз отправляло к нему астронавтов для ремонта и модернизации Фото: NASA

Что касается новой миссии SpaceX Polaris Dawn, то этот полет запланирован на март 2023 года и на борту космического корабля Dragon будут находиться Джаред Айзекман и еще три члена экипажа. Космические туристы поднимутся на высоту 1400 км и так далеко от Земли не был еще ни один астронавт за последние 50 лет. Еще один важный момент, о котором стоит упомянуть. В ходе этой миссии, которая продлится 5 дней, должен состоятся первый в истории выход непрофессионального астронавта в открытый космос. И этим астронавтом должен стать Айзекман.

Для американского миллиардера это уже будет второй полет в космос, после миссии SpaceX Inspiration4 в сентябре 2021 года. Об этом полете, который длился 3 дня, Фокус уже писал. Издание Futurism предполагает, что возможно во время выхода в открытый космос, именно Айзекман проведет какие-то манипуляции с телескопом Хаббл. Хотя звучит это очень невероятно, ведь он не является ни ученым, ни инженером. Но с другой стороны на корабле Dragon может находиться действительно специалист, который и осуществит ремонтные работы на телескопе Хаббл.

Отсутствие подробной информации заставляет строить лишь предположения о предстоящей совместной миссии NASA и SpaceX. Пока что точно известно, что полетов в рамках программы Polaris будет три.

Как уже писал Фокус, с помощью космического телескопа Хаббл ученые смогли обнаружить защитную оболочку из газа, которая окружает две близкие к Млечному Пути галактики.