Спустя 3 дня в космосе: астронавты-аматоры успешно вернулись на Землю (видео)

Прошедшая шестимесячную подготовку в рамках миссии Inspiration4, первая гражданская команда облетала Землю более 15 раз за день.

Четыре астронавта-любителя успешно приводнились в Атлантическом океане у побережья штата Флорида, сообщает BBC

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Впервые в истории в космосе побывал полностью гражданский экипаж космического корабля. Команду миссии Inspiration4 от SpaceX возглавил миллиардер Джаред Айзекман. Он заплатил неназванную сумму, по оценкам журнала Time примерно в 200 миллионов долларов, Илону Маску за все четыре места на борту космического корабля Crew Dragon.

Вместе с Айзекманом в космосе побывали трое выбранных им незнакомцев: Сиан Проктор, Хейли Арсено и Кристофер Семброски.

Ракету Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon запустили 16 сентября в 03:02 по Киеву. Приводнился экипаж 19 сентября в 2:06.

[ + – ] Экипаж корабля Crew Dragon во время полета в космосе Фото: BBC

"Это была крутая поездка", — сказал Айзекман вскоре после приземления.

Уже третий раз в истории компании SpaceX, она отправляет в космос людей и успешно возвращает обратно.

"Добро пожаловать во вторую космическую эру. Теперь космические путешествия станут намного более доступными для обычных людей", — сказал на пресс-конференции директор миссии Тодд Эриксон.

Во время полета в космосе бортовые компьютерные системы контролировали капсулу Crew Dragon во время ее путешествия под наблюдением специалистов из SpaceX на Земле.

Планировалось, что капсула с экипажем не будет летать рядом с Международной космической станцией, а отправится в "свободный полет" на высоту 575 км.

[ + – ] Трансляция возвращения на Землю экипажа миссии Inspiration4. Капсулу, входящую в атмосферу хорошо видно с 1:08:00

Экипаж миссии Inspiration4, который прошел шестимесячную подготовку, ежедневно облетал Землю более 15 раз.

Эксперты компании SpaceX получали данные об уровне кислорода в крови астронавтов, о том, как проходит их сон, о когнитивных способностях и других жизненно важных показателях во время путешествия, чтобы изучить влияние пребывания в космосе на непрофессионалов.

Это космическое путешествие позволит собрать средства для помощи Детской исследовательской больнице Святого Иуды в штате Теннесси, где член экипажа Хейли Арсено лечилась в детстве от рака и работает сейчас.

Астронавты планируют выставить на аукцион предметы, которые они взяли с собой в космос, включая гавайскую гитару.