Через 3 дні в космосі: астронавти-аматори успішно повернулися на Землю (відео)

Пройшовши шестимісячну підготовку в рамках місії Inspiration4, перша цивільна команда облітала Землю більше 15 разів за день.

Чотири астронавта-любителя успішно приводнилися в Атлантичному океані біля узбережжя штату Флорида, повідомляє BBC

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Вперше в історії в космосі побував повністю цивільний екіпаж космічного корабля. Команду місії Inspiration4 від SpaceX очолив мільярдер Джаред Айзекмана. Він заплатив неназвану суму, за оцінками журналу Time приблизно в 200 мільйонів доларів, Ілону Маску за всі чотири місця на борту космічного корабля Crew Dragon.

Разом з Айзекманом в космосі побували троє обраних ним незнайомців: Сіан Проктор, Хейлі Арсеної і Крістофер Семброскі.

Ракету Falcon 9 з пілотованим кораблем Crew Dragon запустили 16 вересня в 3:02 за київським часом. Приводнився екіпаж 19 вересня в 2:06.

[ + – ] Екіпаж корабля Crew Dragon під час польоту в космосі Фото: trump-elections

"Це була крута поїздка", — сказав Айзекмана незабаром після приземлення.

Уже втретє в історії компанії SpaceX, вона відправляє в космос людей і успішно повертає назад.

"Ласкаво просимо в другу космічну еру. Тепер космічні подорожі стануть набагато доступнішими для звичайних людей", — сказав на прес-конференції директор місії Тодд Еріксон.

Під час польоту в космосі бортові комп'ютерні системи контролювали капсулу Crew Dragon під час її подорожі під наглядом фахівців з SpaceX на Землі.

Планувалося, що капсула з екіпажу не буде літати поряд з Міжнародною космічною станцією, а відправиться в "вільний політ" на висоту 575 км.

[ + – ] Трансляція повернення на Землю екіпажу місії Inspiration4. Капсулу, що входить в атмосферу добре видно з 1:08:00

Екіпаж місії Inspiration4, який пройшов шестимісячну підготовку, щодня облітав Землю більше 15 разів.

Експерти компанії SpaceX отримували дані про рівень кисню в крові астронавтів, про те, як проходить їх сон, про когнітивних здібностях та інших життєво важливих показниках під час подорожі, щоб вивчити вплив перебування в космосі на непрофесіоналів.

Це космічну подорож дозволить зібрати кошти для допомоги Дитячої дослідницької лікарні Святого Іуди в штаті Теннессі, де член екіпажу Хейлі Арсеної лікувалася в дитинстві від раку і працює зараз.

Астронавти планують виставити на аукціон предмети, які вони взяли з собою в космос, включаючи гавайську гітару.