Хаббл выздоравливает: когда NASA вернет космический телескоп к работе

Команда телескопа Хаббл продолжает устранять неполадки в работе приборов и "полное выздоровление", скорее всего, не за горами.

По словам представителей NASA, инженеры достигли определенного прогресса в процессе восстановления работоспособности приборов космического телескопа Хаббл. Из пяти научных приборов телескопа один уже работает, а теперь команда телескопа попытается вернуть к работе камеру Wide Field Camera 3. По прогнозам специалистов, для полного возобновления научной деятельности с помощью всех приборов телескопа, специалистам понадобиться несколько недель, сообщает Space.

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В конце октября у космического телескопа Хаббл возникли проблемы с синхронизацией внутренних сообщений, в результате чего отключились все 5 его научных приборов. Специалистам удалось возобновить работу одного из них – камеры Advanced Camera for Surveys, но остальные 4 прибора остаются в защитном безопасном режиме.

У телескопа Хаббл 5 научных приборов:

камера Advanced Camera for Surveys, которая снова работает;

камера Wide Field Camera 3;

камера Near Infrared Camera и спектрометр Multi-Object Spectrometer;

спектрограф Cosmic Origins;

спектрографом формирования изображений Space Telescope Imaging Spectrograph;

[ + – ] Космический телескоп Хаббл Фото: NASA

Первые результаты

Команда телескопа Хаббл прикладывает все усилия для скорейшего выхода из безопасного режима всех остальных четырех приборов, и они добились определенных результатов.

По словам представителя NASA, специалистам удалось выявить небольшие изменения, которые можно внести в систему отслеживания и реагирования приборами на пропущенные сообщения синхронизации, а также в то, как главный компьютер проводит контроль приборов.

Эти изменения позволят приборам выйти из безопасного режима и продолжить научные наблюдения, даже если появятся несколько пропущенных сообщений, говорят в NASA.

В ближайшее время инженеры проверят эффективность потенциальных изменений и составят план возобновления работы для 4 оставшихся в безопасном режиме приборов телескопа Хаббл.

В NASA говорят, что восстанавливать приборы будут по очереди и на это потребуется точно несколько недель.

Есть один прибор, который не требует особых изменений в работе и, который можно восстановить быстрее, говорят в NASA. Это камера Wide Field Camera 3, которую хотят вернуть к работе в ближайшие дни, как это уже было сделано с камерой Advanced Camera for Surveys.

Космический телескоп Хаббл

Начал работу на орбите – апрель 1990 года;

Было сделано уже 5 ремонтов телескопа;

Последняя поломка – лето 2021 года;

Потенциальный преемник – телескоп Джеймса Уэбба, который отправится в космос в декабре 2021 года.

Фокус писал о том, что телескоп Хаббл сделал поразительную фотографию спиральной галактики.