Очень близко к Млечному Пути. Телескоп Хаббл сделал поразительную фотографию спиральной галактики

Галактика UGC 11537 находится так близко к нашей галактике, что Хабблу удалось даже захватить в кадр звезды из Млечного Пути.

Космический телескоп Хаббл сделал новую фотографию спиральной галактики UGC 11537. Эта галактика, которая имеет также названия IRAS 20160-0018 или LEDA 64458, расположена недалеко от плоскости Млечного Пути. Расстояние до UGC 11537, которая находится в созвездии Орел, от Земли составляет около 217,5 млн световых лет, сообщает Sci News.

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Эта спиральная галактика находится так близко к Млечному Пути, что на переднем плане изображения видно две яркие звезды, которые принадлежат нашей галактике, говорят астрономы телескопа Хаббл.Эти звезды окружены дифракционными полосами – это вызвано взаимодействием звездного света с внутренней структурой Хаббла.

Изображение галактики UGC 11537 космический телескоп сделал с помощью своей камеры Wide Field Camera 3 в инфракрасной и оптической частях спектра. Для съемок в разных длинах волн Хаббл использовал 3 фильтра. Цвет получается в результате присвоения разных оттенков каждому изображению, связанному с отдельным фильтром.

[ + – ] Галактика UGC 11537 Фото: NASA

Хабблу удалось сфотографировать плотно закрученные спиральные рукава галактики, которые окружают центр UGC 11537 в инфракрасном и видимом диапазоне длин волн. На фото видно яркие полосы звезд, а также темные облака пыли, говорят астрономы.

Эта фотография была сделана в рамках серии наблюдений за далекими галактиками, чтобы узнать массу их сверхмассивных черных дыр.

[ + – ] Созвездие Орел Фото: wikipedia

В созвездии Орел, где находится галактика UGC 11537, также расположена знаменитая звезда Альтаир. Расстояние от Солнца до нее "всего" 16,8 световых лет.

Данное изображение было получено астрономами еще до очередной поломки Хаббла, ведь данные проходят длительную обработку и изучение. Но NASA удалось запустить один из приборов телескопа Хаббл, остальные же пока находятся в безопасном режиме.

Напоминаем, что Хаббл сфотографировал странный космический "суперпузырь" и астрономы не знают, как он образовался.

А специально к Хэллоуину астрономы Хаббла опубликовали снимок интересной туманности Голова Призрака.