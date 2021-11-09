Пациент скорее жив, чем мертв. NASA удалось запустить один из приборов телескопа Хаббл

После очередной поломки, на телескопе удалось вернуть в строй усовершенствованную камеру для наблюдений.

Инженеры смогли вернуть к работе прибор под названием Advanced Camera for Surveys (Усовершенствованная камера для наблюдений), но еще есть неполадки, которые следует устранить. Несмотря на это, телескоп все же продолжил научные наблюдения, сообщает Space.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Космический телескоп Хаббл потихоньку возвращается к работе, после того, как в конце прошлого месяца у него возникли проблемы с синхронизацией внутренних сообщений. Из-за этого все 5 научных приборов Хаббла перешли в безопасный режим. Все это время команда космического телескопа занималась устранением неполадок и наконец-то есть первый успех.

Прибор Advanced Camera for Surveys успешно восстановлен и теперь он снова проводит научную работу, говорится в заявлении NASA.

Инженеры в первую очередь занялись этой камерой, потому как в случае подобной поломки ее легче всего починить, говорят в NASA. Остальные 4 прибора космического телескопа Хаббл все еще находятся в безопасном режиме, и инженеры работают над тем, чтобы поскорее вернуть их к работе.

Техники продолжают исследовать причину поломки и на этой неделе должны разобраться в этом. Как только будет найдена причина, ее устранят и вернут приборы к научной деятельности, говорят в NASA.

С момента запуска в космос в 1990 году, космический телескоп Хаббл ремонтировали уже 5 раз. Впервые у него была выявлена проблема с главным зеркалом и ее устранили астронавты в 1993 году. После этого еще четыре раза астронавты устраняли поломки на телескопе, а также устанавливали новые приборы.

Во время последнего ремонта, которое проводили астронавты в 2009 году, они также установили два новых прибора: спектрограф Cosmic Origins и камеру Wide Field Camera 3.

[ + – ] Телескоп Хаббл Фото: NASA

Теперь Хаббл проводит научные наблюдения в космосе с помощью таких приборов:

спектрограф Cosmic Origins;

камера Wide Field Camera 3;

камера Advanced Camera for Surveys;

спектрографом формирования изображений Space Telescope Imaging Spectrograph;

камера Near Infrared Camera и спектрометр Multi-Object Spectrometer.

Пока все они находятся в безопасном режиме, кроме начавшей работу усовершенствованной камеры для наблюдений.

Напоминаем, что летом этого года Хаббл вышел из строя более чем на месяц. Тем не менее до нынешней поломки, космический телескоп прислал на Землю жуткое фото из космоса, а также сфотографировал странный космический "суперпузырь".