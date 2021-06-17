Хьюстон, у нас проблема. Космический телескоп Хаббл перестал работать

NASA сообщило, что у телескопа Хаббл возникла проблема с компьютером, и все астрономические наблюдения были прекращены.

Орбитальная обсерватория простаивает с воскресенья, когда компьютер 80-х годов, управляющий научными приборами, отключился, возможно, из-за неисправной платы памяти, сообщает Phys.org

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Авиадиспетчеры в Центре космических полетов имени Годдарда NASA в Мэриленде попытались перезагрузить компьютер, но проблема осталась. Сейчас они пытаются переключиться на блок резервной памяти. Если это сработает, телескоп проверят, прежде чем включить все научные приборы и возобновить все наблюдения.

Пока камеры и другие приборы находятся в так называемом безопасном режиме.

Запущенный в 1990 году, Хаббл демонстрирует все больше и больше признаков старения, несмотря на серию ремонтов и обновлений астронавтами в эпоху шаттлов NASA. Неработающий сейчас компьютер установили после пятого и последнего ремонта в 2009 году.

NASA планирует запустить в ноябре космический телескоп Джеймса Уэбба, преемника Хаббла. Эта обсерватория будет слишком далеко от Земли на расстоянии 1,5 миллиона километров по солнечной орбите, чтобы ее смогли настраивать астронавты.

Ученые возлагают большие надежды на значительно более продвинутого и мощного Уэбба.