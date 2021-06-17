Х'юстон, у нас проблема. Космічний телескоп Хаббл перестав працювати

NASA повідомило, що у телескопа Хаббл виникла проблема з комп'ютером, і всі астрономічні спостереження були припинені.

Орбітальна обсерваторія простоює з неділі, коли компʼютер 80-х років, керований науковими приладами, відключився, можливо, через несправну плату памʼяті, повідомляє Phys.org

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Авіадиспетчери в Центрі космічних польотів імені Годдарда NASA в Меріленді спробували перезавантажити компʼютер, але проблема залишилася. Зараз вони намагаються перейти на блок резервної памʼяті. Якщо це спрацює, телескоп перевірять, перш ніж увімкнути всі наукові прилади і відновити всі спостереження.

Поки камери та інші прилади знаходяться у так званому безпечному режимі.

Запущений у 1990 році, Хаббл демонструє все більше і більше ознак старіння, незважаючи на серію ремонтів і оновлень астронавтами в епоху шатлів NASA. Несправний зараз компʼютер встановили після пʼятого і останнього ремонту у 2009 році.

NASA планує запустити в листопаді космічний телескоп Джеймса Вебба, наступник Хаббла. Ця обсерваторія буде занадто далеко від Землі на відстані 1,5 мільйона кілометрів по сонячній орбіті, щоб її змогли налаштовувати астронавти.

Вчені покладають великі надії на значно просунутішого і потужного Вебба.