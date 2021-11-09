Пацієнт швидше живий, ніж мертвий. NASA вдалося запустити один із приладів телескопа Габбл

Після чергової поломки на телескопі вдалося повернути в дію вдосконалену камеру для спостережень.

Інженери змогли повернути до роботи прилад під назвою Advanced Camera for Surveys (Удосконалена камера для спостережень), але є ще неполадки, які слід усунути. Незважаючи на це, телескоп все ж таки продовжив наукові спостереження, повідомляє Space.

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Космічний телескоп Габбл потихеньку повертається до роботи після того, як наприкінці минулого місяця в нього виникли проблеми з синхронізацією внутрішніх повідомлень. Через це всі 5 наукових приладів Габбл перейшли в безпечний режим. Увесь цей час команда космічного телескопа займалася усуненням неполадок, і нарешті є перший успіх.

Прилад Advanced Camera for Surveys успішно відновлено, і тепер він знову проводить наукову роботу, йдеться в заяві NASA.

Інженери в першу чергу зайнялися цією камерою, тому що в разі подібної поломки її найлегше відремонтувати, кажуть у NASA. Інші 4 прилади космічного телескопа Габбл усе ще перебувають у безпечному режимі, і інженери працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути їх до роботи.

Техніки продовжують досліджувати причину поломки і цього тижня мають розібратися у цьому. Як тільки буде знайдено причину, її усунуть і повернуть прилади до наукової діяльності, кажуть у NASA.

Із моменту запуску в космос у 1990 році космічний телескоп Габбл ремонтували вже 5 разів. Уперше в нього було виявлено проблему з головним дзеркалом, і її усунули астронавти в 1993 році. Після цього ще чотири рази астронавти видаляли поломки на телескопі, а також встановлювали нові прилади.

Під час останнього ремонту, який проводили астронавти у 2009 році, вони також встановили два нові прилади: спектрограф Cosmic Origins і камеру Wide Field Camera 3.

[ + – ] Телескоп Габбл Фото: ISS

Тепер Габбл проводить наукові спостереження в космосі за допомогою таких приладів:

спектрограф Cosmic Origins;

камера Wide Field Camera 3;

камера Advanced Camera for Surveys;

спектрограф формування зображень Space Telescope Imaging Spectrograph;

камера Near Infrared Camera та спектрометр Multi-Object Spectrometer.

Поки всі вони перебувають у безпечному режимі, окрім удосконаленої камери для спостережень, що почала роботу.

Нагадуємо, що влітку цього року Габбл вийшов із ладу більш ніж на місяць. Проте до нинішньої поломки космічний телескоп надіслав на Землю моторошне фото з космосу, а також сфотографував дивний космічний "суперпузир".