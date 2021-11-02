У космічного телескопа Габбл знову проблеми: він перейшов у безпечний режим

Фахівці з NASA поки що не можуть пояснити, чому прилади телескопа перестали працювати.

У NASA досі не можуть знайти причину переходу приладів до безпечного режиму, внаслідок чого космічний телескоп Габбл припинив наукову діяльність. За словами фахівців, усі прилади справні, але залишаться в цьому режимі, поки триває вивчення подробиць інциденту, повідомляє сайт NASA.

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Телескоп Габбл уже виходив із ладу в червні цього року, коли перестав працювати один із його основних комп'ютерів, і тоді теж припинилися всі наукові спостереження. Інженери NASA цілий місяць шукали причину поломки, і їм вдалося відновити роботу космічного телескопа лише в липні.

Наукові прилади телескопа Габбл видали коди помилок уночі 23 жовтня, які вказали на втрату повідомлення синхронізації. Це повідомлення надає інформацію, яку прилади використовують для правильної відповіді на запити даних і команди. Інженери перезавантажили прилади, і наступного ранку телескоп відновив наукову роботу.

Але вночі 25 жовтня наукові пристрої знову видали коди помилок, які показали численні втрати повідомлень синхронізації. Внаслідок цього інциденту наукові прилади самостійно перейшли в безпечний режим роботи, оскільки вони запрограмовані робити це в подібних ситуаціях.

[ + – ] Космічний телескоп Габбл Фото: ISS

Фахівці NASA вивчають усі системні схеми космічного телескопа, щоб дізнатися, чому виникла проблема з синхронізацією та як її можна вирішити. Також інженери розробляють і тестують процедури для збору додаткових даних із космічного телескопа. За їхніми словами, це триватиме щонайменше тиждень. Незважаючи на перехід приладів у безпечний режим, телескоп Габбл функціонує нормально, кажуть у NASA.

Космічний телескоп Габбл

Довжина — 13,3 м

Діаметр — 4,3 м

Виведений на орбіту – 25 квітня 1990 року

Вартість проекту — 2,5 млрд доларів

Нагадуємо, що космічний телескоп Габбл працює з 1990 року і вже ґрунтовно "застарів" у порівнянні з новими космічними обсерваторіями. Наступником Габбла називають новий телескоп Джеймса Вебба, який вирушить до космосу вже в грудні цього року. Вчені вже визначили йому одну з перших важливих цілей для наукового дослідження.