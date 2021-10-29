Надмасивний монстр у центрі Чумацького Шляху: названо першу мету нового телескопа Вебба

Телескоп Вебба вирішуватиме проблему загадкових спалахів надмасивної чорної діри, які є загадкою для астрономів.

У перший рік своєї роботи космічний телескоп Джеймса Вебба об'єднає свої зусилля з комплексом радіотелескопів по всьому світу під назвою Event Horizon Telescope (EHT), щоб зробити зображення області, що оточує надмасивну чорну діру в серці нашої галактики Чумацький Шлях, повідомляє Scitechdaily.

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Event Horizon Telescope

Проект Event Horizon Telescope у 2017 році отримав перше зображення "тіні" чорної діри в ядрі галактики еліптичної галактиці Месьє 87 (М87), і тепер телескопи спостерігають за надмасивною чорною дірою в центрі нашої галактики під назвою Стрілець A*.

У той час як ядро ​​галактики M87 є стабільним об'єктом, то Стрілець A* щогодини показує таємничі мерехтливі спалахи, які значно ускладнюють процес отримання зображень.

Галактика Месьє 87 — це величезна еліптична галактика, яка розташована в сузір'ї Діви на відстані близько 53,5 млн. св. років від Землі.

[ + – ] Чорна діра в центрі галактики Месьє 87 Фото: wikipedia

Телескоп Вебба допомагатиме власними інфрачервоними зображеннями області чорної діри, надаючи дані про те, коли є спалахи, які допоможуть команді EHT. Стрілець A* ближча до нас, але тьмяніша, ніж чорна діра M87, і унікальні мерехтливі спалахи в матеріалі, що оточує її, щогодини змінюють структуру світла, що створює проблеми для астрономів.

Надмасивна чорна діра Стрілець A*

Відстань: 25 900 років від нас

Радіус: не більше 45 а. е. і не менше 12,7 млн км

[ + – ] Яскрава світла область у центрі зображення – це центр нашої галактики, і там же знаходиться розташована чорна діра Стрілець A* Фото: SciTechDaily

Таємничі спалахи

Спалахи відбуваються через тимчасове, але інтенсивне прискорення частинок навколо чорної діри до вищих енергій із відповідним випромінюванням світла. Вчені досі не дійшли єдиної думки щодо джерела чи механізму, що викликає спалахи Стрільця A*. Відповіді на питання, як починаються, досягають піку і розсіюються ці спалахи, є дуже важливими для майбутніх досліджень чорних дірок, і навіть для досліджень спалахів на Сонці.

Чорна діра

Чорні діри — це не порожня діра в космосі, а найщільніші з відомих областей матерії. Гравітаційне поле чорної діри настільки сильне, що викривляє тканину простору навколо себе, і будь-яка речовина чи об'єкт, який підходить надто близько, назавжди поглинається чорною дірою. Будь-яке світло, яке виявляють телескопи, насправді походить не від самої чорної діри, а від навколишньої області.

Чорні діри, як і раніше, є випробувальним майданчиком для теорії Ейнштейна, і вчені сподіваються, що спостереження за чорною діркою Стрілець A* за допомогою EHT і Вебба, можливо, відкриють нові області фізики, які ми в зараз не розуміємо.

Телескоп Вебба служитиме головною космічною обсерваторією протягом наступного десятиліття та вивчатиме космічну історію нашого Всесвіту. Він допоможе людству зрозуміти походження Всесвіту та наше місце в ньому. Телескоп є спільною розробкою NASA, Європейської космічної агенції та Канадської космічної агенції.

[ + – ] Саме так телескоп Вебб вирушить у космос і розпочне свою роботу.

Нагадуємо, що телескоп Джеймса Вебба прибув до порту Паріакабо у Французькій Гвіані, щоб у грудні вирушити до космосу.