Сверхмассивный монстр в центре Млечного Пути: названа первая цель нового телескопа Уэбба

Телескоп Уэбба будет решать проблему загадочных вспышек сверхмассивной черной дыры, которые являются загадкой для астрономов.

В первый год своей работы космический телескоп Джеймса Уэбба объединит свои усилия с комплексом радиотелескопов по всему миру под названием Event Horizon Telescope (EHT), чтобы сделать изображение области, окружающей сверхмассивную черную дыру в сердце нашей галактики Млечный Путь, сообщает Scitechdaily.

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Event Horizon Telescope

Проект Event Horizon Telescope в 2017 году получил первое изображение "тени" черной дыры в ядре галактики эллиптической галактике Мессье 87 (М87), и теперь телескопы наблюдают за сверхмассивной черной дырой в центре нашей галактики под названием Стрелец A*.

В то время ядро ​​галактики M87 является стабильным объектом, то Стрелец A* ежечасно показывает таинственные мерцающие вспышки, которые значительно усложняют процесс получения изображений.

Галактика Мессье 87 – это огромная эллиптическая галактика, которая находится в созвездии Девы на расстоянии около 53,5 млн св. лет от Земли.

[ + – ] Черная дыра в центре галактики Мессье 87 Фото: wikipedia

Телескоп Уэбба будет помогать собственными инфракрасными изображениями области черной дыры, предоставляя данные о том, когда присутствуют вспышки, которые помогут команде EHT. Стрелец A* ближе к нам, но тусклее, чем черная дыра M87, и уникальные мерцающие вспышки в материале, окружающем ее, ежечасно изменяют структуру света, что создает проблемы для астрономов.

Сверхмассиваная черная дыра Стрелец A*

Расстояние: 25900 лет от нас

Радиус: не более 45 а. е. и не менее 12,7 млн км

[ + – ] Яркая светлая область в центре изображения - это центр нашей галактики и там же находится сверхмассивная черная дыра Стрелец A* Фото: SciTechDaily

Таинственные вспышки

Вспышки происходят из-за временного, но интенсивного ускорения частиц вокруг черной дыры до гораздо более высоких энергий с соответствующим излучением света. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению по поводу источника или механизма, вызывающего вспышки Стрельца A*. Ответы на вопрос, как начинаются, достигают пика и рассеиваются эти вспышки, являются очень важными для будущих исследований черных дыр, и даже для исследований вспышек на Солнце.

Черная дыра

Черные дыры — это не пустая дыра в космосе, а самые плотные из известных областей материи. Гравитационное поле черной дыры настолько сильное, что искривляет ткань пространства вокруг себя, и любой вещество и ли объект, который подходит слишком близко, навсегда поглощается черной дырой.Любой свет, который обнаруживают телескопы, на самом деле исходит не от самой черной дыры, а от окружающей ее области.

Черные дыры по-прежнему являются испытательной площадкой для теории Эйнштейна, и ученые надеются, что наблюдения за черной дырой Стрелец A* с помощью EHT, и Уэбба, возможно, откроют новые области физики, которые мы в настоящее время не понимаем.

Телескоп Уэбба будет служить главной космической обсерваторией в течение следующего десятилетия и будет изучать космическую историю нашей Вселенной. Он поможет человечеству понять происхождение Вселенной и наше место в ней. Телескоп является совместной разработкой NASA, Европейского космического агентства и Канадского космического агентства.

[ + – ] Именно так телескоп Уэбб отправится в космос и начнет свою работу.

Напоминаем, что телескоп Джеймса Уэбба прибыл в порт Париакабо во Французской Гвиане, чтобы в декабре отправиться в космос.