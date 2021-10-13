Космический телескоп Уэбба прибыл к месту запуска: как он отправится в космос (видео)

Преемник телескопа Хаббл, стоимостью 10 миллиардов долларов, почти готов к запуску в космос.

Космический телескоп Джеймса Уэбба прибыл в порт Париакабо во Французской Гвиане (Южная Америка), чтобы в декабре на борту ракеты "Ариан-5" отправиться в космос для изучения тайн Вселенной, сообщает Scitechdaily.

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Космический телескоп Уэбб создан, чтобы ответить на имеющиеся без ответа вопросы касательно происхождения Вселенной. С его помощью ученые хотят узнать, как образовались звезды, планеты и родились первые галактики в ранней Вселенной.

Уэбб прибыл из Калифорнии во Францускую Гвиану на борту корабля MN Colibri. Хотя телескоп весит всего 6 тонн, его высота более 10,5 м, а ширина почти 4,5 м в сложенном виде. Его упаковали в специальный контейнер длиной 30 метров. Вместе со вспомогательным оборудованием вес контейнера составил более 70 тонн.

[ + – ] Космический телескоп Уэбб в сложенном виде. Фото: SciTechDaily

Когда телескоп перевезут на космодром Европейского космического агентства, его распакуют в специальном помещении и проверят, что с ним все в порядке.

Параллельно с подготовкой Уэбба, будут готовить к полету и ракету-носитель "Ариан-5". Большой обтекатель ракеты диаметром 5,4 м и высотой 17 м обеспечивает достаточно места для сложенных компонентов телескопа Уэбб, солнечных панелей и зеркал.

[ + – ] Схема размещения телескопа Уэбб в ракете "Ариан-5". Фото: ESA

Ракета-носитель выпустит телескоп в космосе на пути к точке Лагранжа L2, которая находится на расстоянии 1,5 млн км от Земли. Чтобы достичь этой точки телескоп пролетит еще четыре недели в космосе.

[ + – ] Именно так телескоп Уэбб отправится в космос и начнет свою работу.

Стартовая площадка космодрома, с которого отправится в космос Уэбб, окружена джунглями и занимает площадь 690 км2. Это идеальное место для запуска ракет по нескольким причинам. Во-первых, она находится в 5 градусах к северу от экватора и запущенные здесь ракеты могут извлечь выгоду из эффекта "гравитационной пращи". Из-за скорости вращения Земли, увеличивается их производительность, поскольку они уже движутся со скоростью более 300 м/с при взлете. Кроме того, открытый океан на востоке и севере предлагает широкий диапазон возможных траекторий запуска вдали от населенных пунктов. Наконец, в этом регионе очень редко бывают циклоны или землетрясения.

[ + – ] Космодром Куру во Французской Гвиане. Фото: ESA

Космический телескоп Уэбб – это совместная разработка NASA, Европейского космического агентства и Канадского космического агентства.