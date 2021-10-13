Космічний телескоп Вебба прибув до місця запуску: як він відправиться в космос (відео)

Наступник телескопа Габбл, вартістю 10 мільярдів доларів, майже готовий до запуску в космос.

Космічний телескоп Джеймса Вебба прибув у порт Паріакабо у Французькій Гвіані (Південна Америка), щоб у грудні на борту ракети "Аріан-5" відправитися в космос для вивчення таємниць Всесвіту, повідомляє Scitechdaily.

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Космічний телескоп Вебба створений, щоб відповісти на залишені без відповіді питання щодо походження Всесвіту. З його допомогою вчені хочуть дізнатися, як утворилися зірки, планети та народилися перші галактики в ранньому Всесвіті.

Вебб прибув із Каліфорнії у Французьку Гвіану на борту корабля MN Colibri. Хоча телескоп важить усього 6 тонн, його висота понад 10,5 м, а ширина майже 4,5 м у складеному вигляді. Його упакували в спеціальний контейнер довжиною 30 метрів. Разом із допоміжним обладнанням вага контейнера становить понад 70 тонн.

[ + – ] Космічний телескоп Вебб у складеному вигляді. Фото: SciTechDaily

Коли телескоп перевезуть на космодром Європейського космічного агентства, його розпакують у спеціальному приміщенні та перевірять, що з ним все в порядку.

Паралельно з підготовкою Вебба готуватимуть до польоту й ракету-носій "Аріан-5". Великий обтічник ракети діаметром 5,4 м і висотою 17 м забезпечує достатньо місця для складених компонентів телескопа Вебба, сонячних панелей і дзеркал.

[ + – ] Схема розміщення телескопа Вебба в ракеті "Аріан-5". Фото: Apophis

Ракета-носій випустить телескоп у космосі на шляху до точки Лагранжа L2, яка розташована на відстані 1,5 млн км від Землі. Щоб досягти цієї точки, телескоп пролетить ще чотири тижні в космосі.

[ + – ] Саме так телескоп Вебба відправиться в космос і почне свою роботу.

Стартовий майданчик космодрому, з якого відправиться в космос Вебб, оточений джунглями та займає площу 690 км2. Це ідеальне місце для запуску ракет із кількох причин. По-перше, він розташований на 5 градусів північніше від екватора, і запущені тут ракети можуть отримати вигоду з ефекту "гравітаційної пращі". Через швидкість обертання Землі збільшується їхня продуктивність, оскільки вони вже рухаються зі швидкістю понад 300 м/с при зльоті. Крім того, відкритий океан на сході та півночі пропонує широкий діапазон можливих траєкторій запуску далеко від населених пунктів. Нарешті, в цьому регіоні дуже рідко бувають циклони або землетруси.

[ + – ] Космодром Куру у Французькій Гвіані. Фото: Apophis

Космічний телескоп Вебба — це спільна розробка NASA, Європейського космічного агентства та Канадського космічного агентства.