У космического телескопа Хаббл снова проблемы: он перешел в безопасный режим

Специалисты из NASA пока не могут объяснить, почему приборы телескопа перестали работать.

В NASA до сих пор не могут найти причину перехода приборов в безопасный режим, в результате чего космический телескоп Хаббл приостановил научную деятельность. По словам специалистов, все приборы исправны, но останутся в этом режиме пока продолжается изучение подробностей инцидента, сообщает сайт NASA.

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Телескоп Хаббл уже выходил из строя в июне этого года, когда перестал работать один из его основных компьютеров и тогда тоже прекратились все научные наблюдения. Инженеры NASA целый месяц искали причину поломки и им удалось возобновить работу космического телескопа только в июле.

Научные приборы телескопа Хаббл выдали коды ошибок ночью 23 октября, которые указали на потерю особого сообщения синхронизации. Это сообщение предоставляет информацию, которую приборы используют для правильного ответа на запросы данных и команды. Инженеры перезагрузили приборы и на следующее утро телескоп возобновил научную работу.

Но ночью 25 октября научные приборы снова выдали коды ошибок, которые показали многочисленные потери сообщений синхронизации. В результате этого инцидента научные приборы самостоятельно перешли в безопасный режим работы, так как они запрограммированы делать это в подобных ситуациях.

[ + – ] Космический телескоп Хаббл Фото: NASA

Специалисты NASA изучают все системные схемы космического телескопа, чтобы узнать почему возникла проблема с синхронизацией и как ее можно решить. Также инженеры разрабатывают и тестируют процедуры для сбора дополнительных данных с космического телескопа. По их словам, это продлится не менее недели. Несмотря на переход приборов в безопасный режим, телескоп Хаббл функционирует нормально, говорят в NASA.

Космический телескоп Хаббл

Длина— 13,3 м

Диаметр — 4,3 м

Выведен на орбиту – 25 апреля 1990 года

Стоимость проекта – 2,5 млрд долларов

Напоминаем, что космический телескоп Хаббл работает с 1990 года и уже основательно "устарел" по сравнению с новыми космическими обсерваториями. Преемником Хаббла называют новый телескоп Джеймса Уэбба, который отправится в космос уже в декабре этого года. Ученые уже определили для него одну из первых важных целей для научного исследования.